Баба Лена из Красноярска вместе с сибирскими байкерами приехала в Германию
Красноярская пенсионерка путешествует уже на протяжении 7 лет.
Красноярская пенсионерка путешествует уже на протяжении 7 лет.
Команда мотоциклистов из Нового Уренгоя проходит путь в примерно 12 тыс. километров через 2 континента, 14 стран и 30 городов. В среду, 16 августа, им был оказан прием сначала у центрального офиса компании Wintershall, а затем в городской ратуше Касселя.
Для Касселя группа мотоциклистов придумала вместе с Wintershall акцию — байкеры посадили к себе на заднее сиденье
90-летняя баба Лена стала известной в России через социальные сети. После смерти мужа 7 лет тому назад она решила объехать весь мир. В возрасте 83 лет она совершила свое первое путешествие за границу, а ее внук сделал об этом пост в Instagram. С тех пор тысячи подписчиков следят за поездками пенсионерки. Баба Лена посетила за последние годы Таиланд, Вьетнам, Чехию, Турцию, Египет и другие места. Свой 90-летний юбилей она отмечала в Доминиканской Республике.