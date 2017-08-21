Баба Лена из Красноярска вместе с сибирскими байкерами приехала в Германию

Бабушка-путешественница из Красноярска Елена Ерхова проехалась вместе с байкерами из Нового Уренгоя в городе Кассель в Германии.

Команда мотоциклистов из Нового Уренгоя проходит путь в примерно 12 тыс. километров через 2 континента, 14 стран и 30 городов. В среду, 16 августа, им был оказан прием сначала у центрального офиса компании Wintershall, а затем в городской ратуше Касселя.

Для Касселя группа мотоциклистов придумала вместе с Wintershall акцию — байкеры посадили к себе на заднее сиденье бабушку-путешественницу из Красноярска. Она приехала в немецкий город на выставку современного искусства documenta. Входной билет на международную выставку искусства бабе Лене подарил обер-бургомистр Касселя.