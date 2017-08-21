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13:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Баба Лена из Красноярска вместе с сибирскими байкерами приехала в Германию

Красноярская пенсионерка путешествует уже на протяжении 7 лет.

Бабушка-путешественница из Красноярска Елена Ерхова проехалась вместе с байкерами из Нового Уренгоя в городе Кассель в Германии.

Команда мотоциклистов из Нового Уренгоя проходит путь в примерно 12 тыс. километров через 2 континента, 14 стран и 30 городов. В среду, 16 августа, им был оказан прием сначала у центрального офиса компании Wintershall, а затем в городской ратуше Касселя.

Для Касселя группа мотоциклистов придумала вместе с Wintershall акцию — байкеры посадили к себе на заднее сиденье бабушку-путешественницу из Красноярска. Она приехала в немецкий город на выставку современного искусства documenta. Входной билет на международную выставку искусства бабе Лене подарил обер-бургомистр Касселя.

90-летняя баба Лена стала известной в России через социальные сети. После смерти мужа 7 лет тому назад она решила объехать весь мир. В возрасте 83 лет она совершила свое первое путешествие за границу, а ее внук сделал об этом пост в Instagram. С тех пор тысячи подписчиков следят за поездками пенсионерки. Баба Лена посетила за последние годы Таиланд, Вьетнам, Чехию, Турцию, Египет и другие места. Свой 90-летний юбилей она отмечала в Доминиканской Республике.

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