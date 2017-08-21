В омской колонии, где сидел экс-глава Россельхознадзора, заболели чумой свиньи

В Омской области зарегистрированы два новых очага африканской чумы свиней. Это исправительная колония № 8 по Красноярскому тракту и станция Валерино Калачинского района.

Как сообщает официальный портал «Омская губерния», в колонии ремонтировали помещение для свиней. Животных временно переселили на открытую площадку. Там они и подцепили инфекцию. Откуда она взялась, никто не знает. Несколько свиней в муках умерло. Накануне, 20 августа, из лаборатории пришло подтверждение: причиной смерти стала африканская чума.

В первую угрожаемую зону попали исправительные колонии № 3 и № 7: разведение свиней — одна из популярных отраслей, в которых трудятся заключённые. Угроза нависла и над крестьянскими хозяйствами в посёлке Омском, деревне Ракитинке и в части Советского округа. Из подсобных хозяйств УФСИН и у крестьян заберут 530 свиней.

В субботу, 19 августа, был зарегистрирован очаг инфекции на станции Валерино Калачинского района. В первую угрожаемую зону попали пять сёл Калачинского района и село Гауф Азовского района. У местных жителей изъяли более 840 свиней.

Вокруг очагов инфекции введён карантин. На дорогах установили дезинфекционные барьеры (омичам уже не надо объяснять, что это такое). Запретили торговлю свининой и живыми поросятами. Заключённых в колониях оставили без свиданий. Вдруг родственники или возлюбленные принесут опасный вирус на своей обуви?