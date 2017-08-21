Новосибирск попал в топ-5 по популярности у иностранных туристов, исследование опубликовано порталом momondo.

Новосибирск, как и в прошлом году, занимает пятое место рейтинга самых востребованных интуристами городов. Спрос на поездки ближайшим летом вырос на 56% по сравнению с 2016 годом.

Второй год подряд первое место среди стран, откуда в Новосибирск собирается больше всего самостоятельных путешественников, занимает Германия. Она является лидером и в федеральном рейтинге.

В прошлом году, кроме туристов из Германии, чаще всего отдых в Новосибирске выбирали жители Китая и Украины. Этим августом отдых забронировали туристы из Германии, США, Казахстана. А вот Китай не вошел в новый топ-10 стран, откуда чаще всего едут путешественники.