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13:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирск попал в топ-5 по популярности у иностранных туристов

Спрос на поездки в Новосибирск у иностранцев вырос на 56% по сравнению с прошлым годом, подсчитали эксперты.

Новосибирск попал в топ-5 по популярности у иностранных туристов, исследование опубликовано порталом momondo.

Новосибирск, как и в прошлом году, занимает пятое место рейтинга самых востребованных интуристами городов. Спрос на поездки ближайшим летом вырос на 56% по сравнению с 2016 годом.

Второй год подряд первое место среди стран, откуда в Новосибирск собирается больше всего самостоятельных путешественников, занимает Германия. Она является лидером и в федеральном рейтинге.

В прошлом году, кроме туристов из Германии, чаще всего отдых в Новосибирске выбирали жители Китая и Украины. Этим августом отдых забронировали туристы из Германии, США, Казахстана. А вот Китай не вошел в новый топ-10 стран, откуда чаще всего едут путешественники.

В среднем в 2017 году, иностранные туристы приезжают в Новосибирск на 17 дней. А в России в целом они на этот раз гостят в среднем 15 дней. Однако по разным странам длительность пребывания в городе различается. Например, немцы, чехи и турки в этом году предпочитают проводить в Новосибирске в среднем по 17 дней, датчане — по 19. А приезжающие из далеких стран — США и Австралии — отдыхают там по 24 и 25 дней соответственно, что во многом связано с величиной дороги.

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