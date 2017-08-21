В Крым на кинофестиваль приедут Харатьян, Боярский и Охлобыстин
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости (Крым). Со 2 по 7 сентября в Евпатории пройдет I Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров». Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости (Крым). Со 2 по 7 сентября в Евпатории пройдет I Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров». Об этом сообщает
Президентом мероприятия является народный артист России Дмитрий Харатьян, сопрезидент — глава Минкультуры Крыма Арина Новосельская.
Среди гостей фестиваля — актер театра и кино, режиссер, сценарист Иван Охлобыстин, кинорежиссер Наталья Бондарчук, кинорежиссер и сценарист Александр Адабашьян, композитор Максим Дунаевский, актер и режиссер Сергей Никоненко, режиссер Светлана Дружинина, актриса Лариса Луппиан, кинооператор Анатолий Мукасей, режиссер Борис Грачевский,
В конкурсной программе «Солнечного острова» предусмотрены две номинации: художественные и анимационные фильмы. Их покажут в кинотеатре «Ракета». Лучшие картины в номинациях определит юное жюри — учащиеся евпаторийских школ вместе со Светланой Дружининой, Анатолием Каплевичем и Анатолием Мукасеем.
В рамках внеконкурсной программы, которая посвящена 100-летию Ялтинской киностудии, в сквере имени В. И. Ленина покажут снятые в Крыму киноленты.
В программе «Солнечного острова» также запланированы творческие встречи с гостями фестиваля,