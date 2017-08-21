Поселки, пострадавшие от водной стихии, получат помощь от властей Феодосии
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Власти Феодосии пообещали найти ресурсы для оказания помощи жителям посёлка Щебетовка и села Краснокаменка, которые пострадали от водной стихии 18 августа, передает Крыминформ, ссылаясь на главу администрации города Станислава Крысина.
Он уточнил, что
«В Щебетовке основной проблемой стала улица Лесная. У людей смыло огороды, заборы, хозяйственные постройки, подмыты все мосты», — рассказал представитель Щебетовской поселковой администрации Игорь Иванов.
В свою очередь, Крысин подчеркнул, что будет обращаться на уровень республики, чтобы власти Крыма выделили деньги для проведения местных ремонтных работ.
«Нам нужно сейчас помочь Краснокаменке всем, чем можем. Возможно, по осени сделаем перераспределения в бюджете и окажем людям помощь», — уточнил он.