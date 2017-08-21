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13:24 (мск), источник: АиФ Крым

Поселки, пострадавшие от водной стихии, получат помощь от властей Феодосии

Больше остальных из-за непогоды 18 августа пострадали села Краснокаменка и Щебетовка.

Власти Феодосии пообещали найти ресурсы для оказания помощи жителям посёлка Щебетовка и села Краснокаменка, которые пострадали от водной стихии 18 августа, передает Крыминформ, ссылаясь на главу администрации города Станислава Крысина.

Он уточнил, что из-за непогоды больше остальных пострадало село Краснокаменка, в котором восстанавливали свет и воду, а также чистили дорогу и откачивали воду из подвалов. Помимо этого, ведется работа по восстановлению газоподачи в ряд домов.

«В Щебетовке основной проблемой стала улица Лесная. У людей смыло огороды, заборы, хозяйственные постройки, подмыты все мосты», — рассказал представитель Щебетовской поселковой администрации Игорь Иванов.

В свою очередь, Крысин подчеркнул, что будет обращаться на уровень республики, чтобы власти Крыма выделили деньги для проведения местных ремонтных работ.

«Нам нужно сейчас помочь Краснокаменке всем, чем можем. Возможно, по осени сделаем перераспределения в бюджете и окажем людям помощь», — уточнил он.

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