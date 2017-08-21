Поселки, пострадавшие от водной стихии, получат помощь от властей Феодосии

Власти Феодосии пообещали найти ресурсы для оказания помощи жителям посёлка Щебетовка и села Краснокаменка, которые пострадали от водной стихии 18 августа, передает Крыминформ, ссылаясь на главу администрации города Станислава Крысина.

Он уточнил, что из-за непогоды больше остальных пострадало село Краснокаменка, в котором восстанавливали свет и воду, а также чистили дорогу и откачивали воду из подвалов. Помимо этого, ведется работа по восстановлению газоподачи в ряд домов.

«В Щебетовке основной проблемой стала улица Лесная. У людей смыло огороды, заборы, хозяйственные постройки, подмыты все мосты», — рассказал представитель Щебетовской поселковой администрации Игорь Иванов.

В свою очередь, Крысин подчеркнул, что будет обращаться на уровень республики, чтобы власти Крыма выделили деньги для проведения местных ремонтных работ.