В Петербурге замечена колонна иностранных танков

Источник: Фонтанка.Ру

Как сообщили «Фонтанке» читатели, около половины девятого утра 21 августа на Гутуевском острове появилась колонна военной техники. Машины с грузовыми платформами, на которых располагались танки песочного цвета, остановились на выезде с территории автобазы ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». Пара грузовиков проехала под «кирпич» и остановилась против движения на Невельской улице, третий был замечен чуть в стороне, на Шотландской.

Источник: Фонтанка.Ру

Как минимум на одном танке читатели заметили трехцветный флаг. Они предположили, что в Петербург для ремонта доставили технику Сирии. Однако, скорее всего, танки принадлежат Таджикистану.

Источник: Фонтанка.Ру