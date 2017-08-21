В Петербурге замечена колонна иностранных танков
В Петербург прибыли танки под флагом зарубежного государства. Ее перевозят грузовиками Западного военного округа.
В Петербург прибыли танки под флагом зарубежного государства. Ее перевозят грузовиками Западного военного округа.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, около половины девятого утра 21 августа на Гутуевском острове появилась колонна военной техники. Машины с грузовыми платформами, на которых располагались танки песочного цвета, остановились на выезде с территории автобазы ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». Пара грузовиков проехала под «кирпич» и остановилась против движения на Невельской улице, третий был замечен чуть в стороне, на Шотландской.
Их появление у морского порта может быть объяснено участием экипажей ВС этой страны в танковом биатлоне (соревнования проводились в подмосковном Алабино и завершились 12 августа), но подтверждения Западного военного округа «Фонтанка» пока не получила.