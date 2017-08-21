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16:04 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге замечена колонна иностранных танков

В Петербург прибыли танки под флагом зарубежного государства. Ее перевозят грузовиками Западного военного округа.

Источник: Фонтанка.Ру

Как сообщили «Фонтанке» читатели, около половины девятого утра 21 августа на Гутуевском острове появилась колонна военной техники. Машины с грузовыми платформами, на которых располагались танки песочного цвета, остановились на выезде с территории автобазы ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». Пара грузовиков проехала под «кирпич» и остановилась против движения на Невельской улице, третий был замечен чуть в стороне, на Шотландской.

Источник: Фонтанка.Ру
Как минимум на одном танке читатели заметили трехцветный флаг. Они предположили, что в Петербург для ремонта доставили технику Сирии. Однако, скорее всего, танки принадлежат Таджикистану.
Источник: Фонтанка.Ру

Их появление у морского порта может быть объяснено участием экипажей ВС этой страны в танковом биатлоне (соревнования проводились в подмосковном Алабино и завершились 12 августа), но подтверждения Западного военного округа «Фонтанка» пока не получила.

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