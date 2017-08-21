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13:48 (мск), источник: dostup1.ru

Брат с сестрой в Челябинской области 20 лет прожили без документов

Так как мать этих молодых людей не выправила им даже свидетельств о рождении, сейчас они не могут получить паспорта даже через суд.

В Магнитогорске (Челябинская область) прокуратура добивается документов для двух молодых людей, которые 20 лет прожили без свидетельств о рождении и паспортов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Выяснилось, что мать 25-летнего мужчины и его 27-летней сестры не сделала им стандартные документы после рождения, так как у нее самой не было паспорта. Единственным документом, свидетельствующим об их появлении на свет, являются дубликаты медицинских свидетельств о рождении, выданные в 2005 году медицинским лечебно-профилактическим учреждением.

«Районный отдел ЗАГСа отказал молодым людям в государственной регистрации рождения в связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность. По этой же причине молодые люди не смогли обратиться в суд для установления факта регистрации рождения. В ином порядке его установить и получить свидетельство о рождении, а затем и паспорт гражданина Российской Федерации невозможно», — говорится в сообщении прокуратуры.

В связи с этим права и интересы молодых людей защищает прокуратура — там подготовили заявления и предъявили их в суд. По итогам рассмотрения заявления прокурора были удовлетворены в полном объеме.

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