МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с жарой до +32 градусов в Нижегородской области
Нижний Новгород. 21 августа.
Нижний Новгород. 21 августа.
Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», днем
Согласно информации, в связи с опасными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, которые могут быть связаны с возникновением природных пожаров.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 21 августа лишь в двух озерах Нижнего Новгорода вода соответствует нормам по микробиологическим показателям. Оба озера расположены на территории Щелковского хутора.