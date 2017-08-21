МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с жарой до +32 градусов в Нижегородской области

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», днем 22—23 августа в большинстве районов области и в самом Нижнем Новгороде сохранится жара до +30…+32 градусов. 24 августа в восточных районах региона прогнозируется жара до +30 градусов.

Согласно информации, в связи с опасными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, которые могут быть связаны с возникновением природных пожаров.