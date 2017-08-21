Москва вошла в число наиболее дешевых городов Европы для культурного отдыха
Москва оказалась в числе наиболее дешевых городов Европы для культурного отдыха. Об этом пишет газета The Telegraph.
Москва оказалась в числе наиболее дешевых городов Европы для культурного отдыха. Об этом пишет газета The Telegraph.
К такому выводу пришли эксперты британской компании Post Office, подсчитав расходы одного человека на развлечения в 15 европейских городах. Речь, в частности, идет о походах в музей, картинную галерею, об осмотре достопримечательностей, посещении танцевального выступления, оперы и концерта классической музыки.
Лидером рейтинга стала Прага. Там за культурный отдых придется отдать порядка 102,6 евро. На второй позиции — Варшава (103 евро). Будапешт замыкает тройку лидеров с показателем в 122,4 евро.
На пятой строчке находится Стокгольм (183 евро). В перечень в порядке убывания также попали Берлин, Брюссель, Рим, Амстердам, Копенгаген, Вена, Лондон, Париж, Мадрид и Барселона.
В январе The Telegraph включила