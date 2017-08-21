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14:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Москва вошла в число наиболее дешевых городов Европы для культурного отдыха

Москва оказалась в числе наиболее дешевых городов Европы для культурного отдыха. Об этом пишет газета The Telegraph.

К такому выводу пришли эксперты британской компании Post Office, подсчитав расходы одного человека на развлечения в 15 европейских городах. Речь, в частности, идет о походах в музей, картинную галерею, об осмотре достопримечательностей, посещении танцевального выступления, оперы и концерта классической музыки.

В Москве такой отдых обойдется примерно в 137 евро. С этим результатом российская столица занимает четвертую строчку в топ-15.
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Лидером рейтинга стала Прага. Там за культурный отдых придется отдать порядка 102,6 евро. На второй позиции — Варшава (103 евро). Будапешт замыкает тройку лидеров с показателем в 122,4 евро.

На пятой строчке находится Стокгольм (183 евро). В перечень в порядке убывания также попали Берлин, Брюссель, Рим, Амстердам, Копенгаген, Вена, Лондон, Париж, Мадрид и Барселона.

В январе The Telegraph включила культурно-познавательный тур по северо-западу России (по Карелии и Архангельску) в топ-50 лучших путешествий подобного рода.

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