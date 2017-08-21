Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
Россия рассекретила новый сверхзащищенный танк
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
СМИ: Дана Борисова поместила Евгения Осина в клинику
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
СМИ узнали причину раздражительности и агрессивности Ким Чен Ына
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
16:32 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области началась вакцинация от гриппа

В регионе стартовала кампания по иммунизации населения. Поликлиники Волгоградской области уже ведут вакцинацию населения от гриппа и ОРВИ.

Источник: РИАЦ

— В этом году кампания была начата беспрецедентно рано в связи с тем, что Минздравом России уже осуществлены поставки в нашу область вакцины от гриппа. На сегодняшний день получены порядка 700 тысяч доз для взрослых, что составляет 97% от плана. На этой неделе придут детские вакцины в объеме 160 тысяч доз, — сообщил РИАЦ начальник отдела организации медицинской помощи комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

В 2016 году план по иммунизации населения Волгоградской области медицинскими учреждениями региона был выполнен на 100%. Как отмечают специалисты, такой подход дал свои положительные результаты.

— В связи с тем, что вакцинация проведена своевременно и стопроцентно, фиксировалось малое число заболевших гриппом и ОРВИ, а летальных исходов от этих вирусов в прошлом году не было. Иными словами, кампания по иммунизации в прошлом году прошла достаточно успешно, — подчеркнул Николай Алимов.

В ближайшие два месяца планируется привить от гриппа и ОРВИ 40% населения, что составляет более 1 млн человек.

— В первую очередь, иммунизация будет направлена на организованные трудовые коллективы и социальный блок: это школы, детские сады, больницы и поликлиники и учреждения социальной структуры, — пояснил Николай Алимов.

Волгоградские врачи уже начали работу по вакцинации. Поликлиники принимают граждан, желающих сделать прививку от гриппа, готовы к выездам на предприятия для иммунизации сотрудников бригады медиков.

Читайте также
В Волгоградской области зарегистрировано 4 случая Крымской геморрагической лихорадки

— В этом году мы рано получили вакцину и уже приступаем к важной работу: сейчас организуется иммунитет, а значит вы будете защищены на момент эпидсезона. Немало внимания требуется уделить группам риска, то есть людям, у которых имеются серьезные сердечно-сосудистые патологии, заболевания органов дыхания и другие хронические недуги, которые ослабляют и делают беззащитными во время эпидемии гриппа и ОРВИ. Мы всех приглашаем на вакцинацию, которая крайне важна. Ведь сейчас, в теплое время года, не торопясь и не имея никаких заболеваний, вы можете сделать прививку в удобное для вас время, — сообщила главврач поликлиники № 3 города Волгограда Ирина Гайдук.

Чтобы защитить себя от опасного вируса, поражающего многих, как правило, начиная с середины осени, достаточно прийти в поликлинику по месту жительства и обратиться в регистратуру. Специалисты направят к участковому терапевту или к инфекционисту. Доктор выяснит, нет ли противопоказаний, в частности, температуры или обострения хронических заболеваний, а после допустит к вакцинации. В случае, если иммунитет на момент обращения будет ослаблен, то прививку перенесут: пройти вакцинацию можно будет позже.

Главные рекомендации после — не переохлаждаться и не перегреваться. А вот отказываться от возможности заранее подготовится таким способом к эпидемическому сезону специалисты не советуют.

— Конечно, предусмотреть все нельзя, но, как правило, прививка, которая имеет сезонные штаммы, на 90% может обезопасить. Вакцина, которой мы пользуемся, является иммуномодулирующей, что помогает спокойно принести холодный период и не бояться болезни, способной привести к летальному исходу, — рассказала Ирина Гайдук.

Как отмечают в облздраве, жители региона постепенно начинают понимать важность вакцинации от гриппа и ОРВИ.

— Несмотря на всю антипропаганду, которая существует, ежегодно наблюдается положительная тенденция: все больше становится приверженцев иммунизации в преддверии эпидсезона. Мы со своей стороны активно работаем по привлечению населения к вакцинации, используя все возможные методы и механизмы иммунизации: это и выезды прививочных бригад, и организация на месте, когда предлагается сделать прививку тем, кто просто приходит в поликлинику на обычный амбулаторный прием, — подчеркнул Николай Алимов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На строящемся стадионе «Волгоград Арена» смонтирована система орошения
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону из-за пожара
Путин назначил нового посла России в США
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в СД «Роснефти»
Юрий Шевчук встал на защиту Эллы Памфиловой
Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП в Анталье
Спорт
Как Неймар покорил Францию. Все, что нужно знать о выходных Весь европейский футбол — в одном тексте.
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1», стал главной темой августа и, наконец прервав молчание, дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь