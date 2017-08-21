В Волгоградской области началась вакцинация от гриппа

Источник: РИАЦ

— В этом году кампания была начата беспрецедентно рано в связи с тем, что Минздравом России уже осуществлены поставки в нашу область вакцины от гриппа. На сегодняшний день получены порядка 700 тысяч доз для взрослых, что составляет 97% от плана. На этой неделе придут детские вакцины в объеме 160 тысяч доз, — сообщил РИАЦ начальник отдела организации медицинской помощи комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

В 2016 году план по иммунизации населения Волгоградской области медицинскими учреждениями региона был выполнен на 100%. Как отмечают специалисты, такой подход дал свои положительные результаты.

— В связи с тем, что вакцинация проведена своевременно и стопроцентно, фиксировалось малое число заболевших гриппом и ОРВИ, а летальных исходов от этих вирусов в прошлом году не было. Иными словами, кампания по иммунизации в прошлом году прошла достаточно успешно, — подчеркнул Николай Алимов.

В ближайшие два месяца планируется привить от гриппа и ОРВИ 40% населения, что составляет более 1 млн человек.

— В первую очередь, иммунизация будет направлена на организованные трудовые коллективы и социальный блок: это школы, детские сады, больницы и поликлиники и учреждения социальной структуры, — пояснил Николай Алимов.

Волгоградские врачи уже начали работу по вакцинации. Поликлиники принимают граждан, желающих сделать прививку от гриппа, готовы к выездам на предприятия для иммунизации сотрудников бригады медиков.

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— В этом году мы рано получили вакцину и уже приступаем к важной работу: сейчас организуется иммунитет, а значит вы будете защищены на момент эпидсезона. Немало внимания требуется уделить группам риска, то есть людям, у которых имеются серьезные сердечно-сосудистые патологии, заболевания органов дыхания и другие хронические недуги, которые ослабляют и делают беззащитными во время эпидемии гриппа и ОРВИ. Мы всех приглашаем на вакцинацию, которая крайне важна. Ведь сейчас, в теплое время года, не торопясь и не имея никаких заболеваний, вы можете сделать прививку в удобное для вас время, — сообщила главврач поликлиники № 3 города Волгограда Ирина Гайдук.

Чтобы защитить себя от опасного вируса, поражающего многих, как правило, начиная с середины осени, достаточно прийти в поликлинику по месту жительства и обратиться в регистратуру. Специалисты направят к участковому терапевту или к инфекционисту. Доктор выяснит, нет ли противопоказаний, в частности, температуры или обострения хронических заболеваний, а после допустит к вакцинации. В случае, если иммунитет на момент обращения будет ослаблен, то прививку перенесут: пройти вакцинацию можно будет позже.

Главные рекомендации после — не переохлаждаться и не перегреваться. А вот отказываться от возможности заранее подготовится таким способом к эпидемическому сезону специалисты не советуют.

— Конечно, предусмотреть все нельзя, но, как правило, прививка, которая имеет сезонные штаммы, на 90% может обезопасить. Вакцина, которой мы пользуемся, является иммуномодулирующей, что помогает спокойно принести холодный период и не бояться болезни, способной привести к летальному исходу, — рассказала Ирина Гайдук.

Как отмечают в облздраве, жители региона постепенно начинают понимать важность вакцинации от гриппа и ОРВИ.