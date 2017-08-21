Причину разводов в Казахстане назвал психолог
Президент Ассоциации психологов Казахстана Владимир Стеблянко назвал основную причину бракоразводных процессов в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Президент Ассоциации психологов Казахстана Владимир Стеблянко назвал основную причину бракоразводных процессов в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам Владимира Стеблянко, основной причиной распада браков в стране является падение престижа семьи и ценности семьи как структуры.
«Мне часто приходится выступать в судах, на бракоразводных процессах как
Он отметил, что на данный момент можно заявлять о тенденции к увеличению количества разводов, добавив, что сейчас большинство населения в первую очередь задумывается о карьере и материальном благополучии.
«У нас почти все взрослое население погружено в мир бизнеса. К нам пришли большие деньги. И сейчас в Казахстане в системе ценностей человека на первом месте материальное благополучие, карьера и власть, а раньше была любовь, которая потом превращается в семью», — считает Владимир Стеблянко.
По словам эксперта, с этим нужно бороться, повышая ценность семьи на государственном уровне.
«Оглянитесь, у нас в телевизионных передачах ценность семьи
Кроме того, в качестве субъективных причин эксперт назвал классическую проблему отцов и детей.
«Субъективные причины ощущаются уже на родителях, каждый родитель должен думать о детях в плане подачи своей любви. Родители сегодня очень заботятся о детях, но все это выражено в материальном отношении — какой смартфон купить, в какой школе или каком вузе учить, а любовь и воспитание, увы, ушли на задний план», — сказал Владимир Стеблянко.
Напомним, согласно официальной статистике, по состоянию на 1 августа в Казахстане было зарегистрировано 75 701 акт о заключении брака и 31 469 актов о расторжении брака. Лидером по количеству заключенных браков является