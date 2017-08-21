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15:55 (мск), источник: Tengrinews

Причину разводов в Казахстане назвал психолог

Президент Ассоциации психологов Казахстана Владимир Стеблянко назвал основную причину бракоразводных процессов в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Владимира Стеблянко, основной причиной распада браков в стране является падение престижа семьи и ценности семьи как структуры.

«Мне часто приходится выступать в судах, на бракоразводных процессах как эксперт-психолог, и я вижу это. Семья — это первоструктура общества, та, из которой вырастает все остальное, на базе которой все остальное формируется. Семья сейчас относится к второстепенным ценностям. В этом самая главная причина. И очень большая беда», — говорит он.

Он отметил, что на данный момент можно заявлять о тенденции к увеличению количества разводов, добавив, что сейчас большинство населения в первую очередь задумывается о карьере и материальном благополучии.

«У нас почти все взрослое население погружено в мир бизнеса. К нам пришли большие деньги. И сейчас в Казахстане в системе ценностей человека на первом месте материальное благополучие, карьера и власть, а раньше была любовь, которая потом превращается в семью», — считает Владимир Стеблянко.

По словам эксперта, с этим нужно бороться, повышая ценность семьи на государственном уровне.

«Оглянитесь, у нас в телевизионных передачах ценность семьи где-то присутствует? Нет. Государство на это дело сегодня внимания не обращает, к сожалению», — посетовал психолог.

Кроме того, в качестве субъективных причин эксперт назвал классическую проблему отцов и детей.

«Субъективные причины ощущаются уже на родителях, каждый родитель должен думать о детях в плане подачи своей любви. Родители сегодня очень заботятся о детях, но все это выражено в материальном отношении — какой смартфон купить, в какой школе или каком вузе учить, а любовь и воспитание, увы, ушли на задний план», — сказал Владимир Стеблянко.

Напомним, согласно официальной статистике, по состоянию на 1 августа в Казахстане было зарегистрировано 75 701 акт о заключении брака и 31 469 актов о расторжении брака. Лидером по количеству заключенных браков является Южно-Казахстанская область — 11 279 актов о заключении брака. Первенство по разводам у Алматинской области — 3 703 акта о расторжении брака с начала года.

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