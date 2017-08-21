Аномальная жара до плюс 33 градусов ожидается в Челябинской области
В этом году подобное предупреждение метеорологов в регионе объявлено впервые.
В этом году подобное предупреждение метеорологов в регионе объявлено впервые.
ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупредил об аномальной жаре до до плюс 33 градусов с 21 по 26 августа в отдельных районах региона.
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Летом 2017 года в Челябинской области подобное предупреждение объявлено впервые. Согласно прогнозу, воздух прогреется до плюс 33 градусов к четвергу. В областном центре термометры покажут плюс 30 градусов.