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15:09 (мск), источник: ТАСС

Аномальная жара до плюс 33 градусов ожидается в Челябинской области

В этом году подобное предупреждение метеорологов в регионе объявлено впервые.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 765 мм рт. ст. 3 м/с

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупредил об аномальной жаре до до плюс 33 градусов с 21 по 26 августа в отдельных районах региона.

«21—26 августа в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами на семь и более градусов выше климатической нормы. 22—24 августа в северо-восточных и восточных районах Челябинской области местами сохраняется, в южных районах ожидается высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении метеорологов.

Летом 2017 года в Челябинской области подобное предупреждение объявлено впервые. Согласно прогнозу, воздух прогреется до плюс 33 градусов к четвергу. В областном центре термометры покажут плюс 30 градусов.

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