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16:46 (мск), источник: Интерфакс

Коллективизм оказался фактором усиления депрессии у россиян

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Российские психофизиологи выяснили, что негативные эмоции у жителей РФ обычно усиливаются, когда их приходится скрывать в коллективе — в этом россияне больше похожи на Европу и США, нежели на Китай и Японию.

Источник: Reuters

Соответствующее исследование российских ученых из НИИ физиологии и фундаментальной медицины и Новосибирского государственного университета опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences, сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

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Отечественные исследователи пытались выяснить, как коллективизм — подчинение личности общественным интересам — влияет на защиту от депрессии в России.

В восточноазиатских странах, где коллективизм доминирует, есть обычай скрывать негативные эмоции среди коллег или друзей. Это защищает от состояния подавленности и помогает китайцам и японцам снизить эффект от тревоги и стресса.

На западе доминирует индивидуализм — приоритет отдается личности и личной независимости, а европейские и американские психологи рекомендуют переосмыслять ситуацию, а не подавлять негатив. Россия на шкале «коллективизм — индивидуализм» занимает срединную позицию, потому отечественные ученые поставили задачу выяснить, помогает ли россиянам установка на подавление негативных эмоций в коллективе справиться с депрессией.

Мы решили проверить, является ли коллективизм фактором защиты от депрессии в России. Результаты анализа показали, что, в противоположность восточноазиатским странам, в России коллективистская ориентация усиливает влияние предрасполагающих факторов на депрессию.
Геннадий Князев
Заведующий лабораторией дифференциальной психофизиологии НИИ физиологии и фундаментальной медицины

Ученые собрали психометрические данные у россиян и провели математический анализ. По мнению исследователей, результаты показывают, что природа коллективизма в России и на Востоке различна. В восточных обществах, где в основе коллективизма лежат конфуцианские ценности, «считается похвальным не показывать окружающим печаль, чтобы не нарушать гармонию в коллективе» — и это действует, но в России подавление негативных эмоций только усиливает депрессию.

Результаты работы, отмечают в РНФ, имеют значение для психологов и психотерапевтов, работающих с жителями России. «По примеру западных стран можно рекомендовать обучение депрессивных больных другим методам преодоления отрицательных эмоций, например, таким как переосмысление ситуации, которая повлекла за собой такие чувства», — говорится в сообщении РНФ.

Исследование проходило в рамках проекта, поддержанного грантом Российского научного фонда.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Дмитрий С
Пойду 200 грамм жахну и поср.. ть на коллективизм и индивидуализм.
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