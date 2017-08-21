Коллективизм оказался фактором усиления депрессии у россиян

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Соответствующее исследование российских ученых из НИИ физиологии и фундаментальной медицины и Новосибирского государственного университета опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences, сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

Отечественные исследователи пытались выяснить, как коллективизм — подчинение личности общественным интересам — влияет на защиту от депрессии в России.

В восточноазиатских странах, где коллективизм доминирует, есть обычай скрывать негативные эмоции среди коллег или друзей. Это защищает от состояния подавленности и помогает китайцам и японцам снизить эффект от тревоги и стресса.

На западе доминирует индивидуализм — приоритет отдается личности и личной независимости, а европейские и американские психологи рекомендуют переосмыслять ситуацию, а не подавлять негатив. Россия на шкале «коллективизм — индивидуализм» занимает срединную позицию, потому отечественные ученые поставили задачу выяснить, помогает ли россиянам установка на подавление негативных эмоций в коллективе справиться с депрессией.

Мы решили проверить, является ли коллективизм фактором защиты от депрессии в России. Результаты анализа показали, что, в противоположность восточноазиатским странам, в России коллективистская ориентация усиливает влияние предрасполагающих факторов на депрессию. Геннадий Князев Заведующий лабораторией дифференциальной психофизиологии НИИ физиологии и фундаментальной медицины

Ученые собрали психометрические данные у россиян и провели математический анализ. По мнению исследователей, результаты показывают, что природа коллективизма в России и на Востоке различна. В восточных обществах, где в основе коллективизма лежат конфуцианские ценности, «считается похвальным не показывать окружающим печаль, чтобы не нарушать гармонию в коллективе» — и это действует, но в России подавление негативных эмоций только усиливает депрессию.

Результаты работы, отмечают в РНФ, имеют значение для психологов и психотерапевтов, работающих с жителями России. «По примеру западных стран можно рекомендовать обучение депрессивных больных другим методам преодоления отрицательных эмоций, например, таким как переосмысление ситуации, которая повлекла за собой такие чувства», — говорится в сообщении РНФ.