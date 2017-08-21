В Лондоне замолчал Биг-Бен
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Знаменитые часы на башне Вестминстерского дворца в Лондоне в понедельник замолчали, возможно, на ближайшие четыре года, сообщает «Би-би-си».
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Знаменитые часы на башне Вестминстерского дворца в Лондоне в понедельник замолчали, возможно, на ближайшие четыре года, сообщает «Би-би-си».
О планах ремонта стало известно еще в прошлом году. Тогда планировалось остановить часы на несколько месяцев. На прошлой неделе Палата общин заявила, что пауза продлится четыре года — вплоть до 2021 года.
Затем ряд британских политиков высказался против этой идеи. В частности
Пока власти Великобритании не согласовали проект, стоимость которого может составить 5,7 млрд фунтов. Высокая стоимость объясняется необходимостью практически полной замены всех инженерных систем, которые не обновлялись с 1950-х годов.
Согласно традиции
Последняя профилактика работы механизма проводилась в 2007 году.
В 2012 году, когда Британия отмечала 60-летие правления королевы Елизаветы II, по решению парламента башня стала именоваться Башней Елизаветы.
Часы на башне были запущены 31 мая 1859 года. Общий вес часового механизма