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14:37 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Премию в области туризма завоевал комплекс «Музейный квартал»

Авторский коллектив из Городца вошел в десятку лучших туристических проектов страны.

Ежегодно, в соответствии с постановлением Правительства от 25 июля 2014 года, проводится премия в области туризма. Размер премии равен 1 миллиону рублей.

В этом году на рассмотрение межведомственному совету было представлено 23 проекта. Совету необходимо было выбрать 10 лучших, учитывая их социальную и экономическую значимость, а также вклад в развитие туристской индустрии в России.

16 августа 2017 года вышло распоряжение председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

В десятку лучших проектов вошел проект группы авторов из Городца — туристско-выставочный комплекс «Музейный квартал».

Премия в размере 1 миллиона рублей будет выплачена автору проекта коллекционеру Сергею Чуянову, координатору проекта Тамаре Фроловой, автору музейных экспозиций Лидии Климовой, автору музейных интерактивных программ Ларисе Кафаровой и частному коллекционеру Николаю Полякову.

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