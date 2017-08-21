Премию в области туризма завоевал комплекс «Музейный квартал»
Авторский коллектив из Городца вошел в десятку лучших туристических проектов страны.
Авторский коллектив из Городца вошел в десятку лучших туристических проектов страны.
Ежегодно, в соответствии с постановлением Правительства от 25 июля 2014 года, проводится премия в области туризма. Размер премии равен 1 миллиону рублей.
В этом году на рассмотрение межведомственному совету было представлено 23 проекта. Совету необходимо было выбрать 10 лучших, учитывая их социальную и экономическую значимость, а также вклад в развитие туристской индустрии в России.
16 августа 2017 года вышло распоряжение председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.
В десятку лучших проектов вошел проект группы авторов из Городца —
Премия в размере 1 миллиона рублей будет выплачена автору проекта коллекционеру Сергею Чуянову, координатору проекта Тамаре Фроловой, автору музейных экспозиций Лидии Климовой, автору музейных интерактивных программ Ларисе Кафаровой и частному коллекционеру Николаю Полякову.