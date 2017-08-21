В Кишиневе кассир при обмене валют выдал на 10 тыс леев больше
Полиция столичного сектора Чеканы объявила в розыск женщину. Утверждается, что при обмене валют она получила значительно завышенную сумму, о чем не сообщила и оставила деньги себе.
Полиция столичного сектора Чеканы объявила в розыск женщину. Утверждается, что при обмене валют она получила значительно завышенную сумму, о чем не сообщила и оставила деньги себе.
Следствие установило, что женщина обменивала 600 евро, но кассир
К общественности обращаются за помощью в поиске женщины. Узнавших ее просят сообщить об этом по телефонам 0 792 066 73 / 0 691 509 93.