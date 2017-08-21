В Кишиневе кассир при обмене валют выдал на 10 тыс леев больше

В Кишиневе кассир при обмене валют выдал на 10 тыс леев больше

Полиция столичного сектора Чеканы объявила в розыск женщину. Утверждается, что при обмене валют она получила значительно завышенную сумму, о чем не сообщила и оставила деньги себе.