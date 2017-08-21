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15:18 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе кассир при обмене валют выдал на 10 тыс леев больше

Полиция столичного сектора Чеканы объявила в розыск женщину. Утверждается, что при обмене валют она получила значительно завышенную сумму, о чем не сообщила и оставила деньги себе.

Следствие установило, что женщина обменивала 600 евро, но кассир из-за невнимательности отдал ей 22 000 леев.

К общественности обращаются за помощью в поиске женщины. Узнавших ее просят сообщить об этом по телефонам 0 792 066 73 / 0 691 509 93.

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