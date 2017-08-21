Какие болезни будут лечить в Казахстане бесплатно без медстраховки
АСТАНА, 21 авг — Sputnik. Казахстанцы будут получать бесплатную медпомощь по некоторым видам заболеваний вне зависимости от медстрахования, сообщила
АСТАНА, 21 авг — Sputnik. Казахстанцы будут получать бесплатную медпомощь по некоторым видам заболеваний вне зависимости от медстрахования, сообщила
Минздрав утвердил перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Согласно данному
В перечень вошли 13 социально значимых заболеваний: туберкулез, болезнь, вызванная ВИЧ и носители ВИЧ, вирусный гепатит В, С, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, детский церебральный паралич, инфаркт миокарда (первые шесть месяцев), ревматизм, системные поражения соединительной ткани,
Перечень болезней, представляющих опасность для окружающих, состоит из 16 заболеваний: болезнь, вызванная ВИЧ и носители ВИЧ, туберкулез, геморрагические лихорадки, дифтерия, менингококковая инфекция, полиомиелит, психические расстройства и расстройства поведения, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, лепра, малярия, сибирская язва (легочная форма), холера, чума, брюшной тиф, вирусный гепатит А, туляремия.
По данным министерства здравоохранения, в Казахстане в 2016 году зарегистрировано 508 128 человек с социально значимыми заболеваниями, а также 134 757 человек с заболеваниями, входящими в перечень представляющих опасность для окружающих.