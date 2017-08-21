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14:50 (мск), источник: Sputniknews.kz

Какие болезни будут лечить в Казахстане бесплатно без медстраховки

АСТАНА, 21 авг — Sputnik. Казахстанцы будут получать бесплатную медпомощь по некоторым видам заболеваний вне зависимости от медстрахования, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РК.

Источник: Sputniknews.kz

Минздрав утвердил перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Согласно данному нормативно-правовому акту все граждане республики вне зависимости от наличия медицинского страхования будут получать медуслуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по заболеваниям, входящим в вышеуказанный перечень.

В перечень вошли 13 социально значимых заболеваний: туберкулез, болезнь, вызванная ВИЧ и носители ВИЧ, вирусный гепатит В, С, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, детский церебральный паралич, инфаркт миокарда (первые шесть месяцев), ревматизм, системные поражения соединительной ткани, наследственно-дегенеративные болезни центральной нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, орфанные заболевания.

Перечень болезней, представляющих опасность для окружающих, состоит из 16 заболеваний: болезнь, вызванная ВИЧ и носители ВИЧ, туберкулез, геморрагические лихорадки, дифтерия, менингококковая инфекция, полиомиелит, психические расстройства и расстройства поведения, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, лепра, малярия, сибирская язва (легочная форма), холера, чума, брюшной тиф, вирусный гепатит А, туляремия.

По данным министерства здравоохранения, в Казахстане в 2016 году зарегистрировано 508 128 человек с социально значимыми заболеваниями, а также 134 757 человек с заболеваниями, входящими в перечень представляющих опасность для окружающих.

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 Какие болезни будут лечить в Казахстане бесплатно без медстраховки
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