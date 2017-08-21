Застрявшая в бассейне женщина спаслась, написав сообщение в «Фейсбук»

Спустя короткое время на помощь попавшей в беду женщине пришли соседи и полиция.

Инцидент с 61-летней Лесли Кан произошел в городе Эппинг в штате Нью-Джерси 11 августа. Женщина решила искупаться в бассейне, однако, когда она хотела выбраться наружу, лестница сломалась. Сил же, чтобы забраться на бортик, у американки не было, сообщает Assоciated Press.

Больше никого дома в этот момент не оказалось, а мобильный телефон женщины остался внутри помещения. Оказавшаяся в затруднительном положении Кан догадалась использовать плававший в бассейне шест, чтобы подтащить к краю бассейна стул, на котором лежал ее планшет, пишут Вести.ру.