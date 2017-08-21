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14:46 (мск), источник: Publika.md

Застрявшая в бассейне женщина спаслась, написав сообщение в «Фейсбук»

Американка, которая застряла в бассейне во дворе своего дома, смогла спастись после того, как смогла написать о своей безвыходной ситуации в сообществе местных жителей в «Фейсбуке».

Спустя короткое время на помощь попавшей в беду женщине пришли соседи и полиция.

Инцидент с 61-летней Лесли Кан произошел в городе Эппинг в штате Нью-Джерси 11 августа. Женщина решила искупаться в бассейне, однако, когда она хотела выбраться наружу, лестница сломалась. Сил же, чтобы забраться на бортик, у американки не было, сообщает Assоciated Press.

Больше никого дома в этот момент не оказалось, а мобильный телефон женщины остался внутри помещения. Оказавшаяся в затруднительном положении Кан догадалась использовать плававший в бассейне шест, чтобы подтащить к краю бассейна стул, на котором лежал ее планшет, пишут Вести.ру.

Женщина тут же написала пост с просьбой о помощи в сообществе местных жителей в «Фейсбуке», озаглавив его «911». Очень скоро к ней во двор прибыли соседи вместе с полицейскими, которые помогли Кан выбраться наружу.

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