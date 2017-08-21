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14:56 (мск), источник: ЕАН

«Считайте, что нас для вас — нет»: Николай Коляда поругался с мэрией Екатеринбурга

Известный уральский драматург обиделся на управление культуры Екатеринбурга после того, как его представитель Лариса Вакарь отчитала артистов Центра современной драматургии за грязь после выступления на фестивале «Лица улиц».

По его словам, о скандале ему сообщил режиссер Антон Бутаков.

«Входит ко мне в кабинет уже поздно ночью Антон Бутаков (2 м 8 см человек), рассказывает про фестиваль “Лица улиц”, в котором сегодня ЦСД принимал участие, и чуть не плачет. Говорит, что все было круто, организаторы довольны, они, мои актеры, убрали сцену после себя (видно на фотках). Перед ними кто-то там арбуз разбивал — ну, формат этого фестиваля: придуривайся, делай, что хочешь, свежий воздух. Не Шекспира в бархатных штанишках играть надо. Ну вот. Говорит Бутаков, что собрались они уже уходить, но тут подходит к нему госпожа Вакарь из управления культуры. И начинает отчитывать ледяным тоном за то, что они там так намусорили. Бутаков спрашивает, думая, что это кто-то из организаторов: “Извините, а вы кто?” Лариса Владимировна уверена, что ее должны знать все и ей должны все кланяться. А Бутаков не знал, кто она такая. И, вероятно, это сильнее всего рассердило Ларису Владимировну. С полгода назад, когда в переполненом зале моего театра ей не хватило места и Эка моя вежливо предложила ей стульчик в первом ряду на спектакле, Лариса Владимировна, не стесняясь, бросила программку спектакля Эке в лицо и высказала: “Как вы относитесь к управлению культуры? Какой стульчик? Как вы смеете?” — после чего выбежала из театра. Я бы не стал сейчас рассказывать эту историю. Давно было. Но сегодня, когда Бутаков говорил мне, что она его отчитывала при всех, ругала распоследними словами при всех, до крика, мол, вы никогда больше не будете участвовать в этом фестивале! — и прочее, так вот, сегодня я еле сдержался, чтобы в 11 ночи не позвонить Татьяне Львовне Ярошевской. Дорогое управление культуры! Вы можете вообще нас — и ЦСД, и мой театр — вычеркнуть с карты города и вообще сказать нам, что мы — последнее ничтожество. И вообще сказать все, что хотите. Мы не заплачем. Правда. Просто вы, вы там — знайте, пожалуйста, свое место на карте города. Показать вам его? Не смейте обижать моих актеров. Не смейте. Считайте, что нас для вас — нет. Мы без вас — проживем. Правда», — написал на своей странице драматург.

Со своей стороны Лариса Вакарь уверяет, что все обстояло не совсем так, как пишет Коляда, и ссылается на его бурную фантазию: «ЦСД участвовал в прошлом фестивале и испачкал площадку серьезно, бочки с краской вылили. Все были в шоке, но решили отнестись к этому с пониманием, как к художественному замыслу. В этом году при составлении программы Центр попросили не повторять подобного, они же заверили, что будут использовать такой прием, но слегка. Однако на этот раз они высыпали муку, перья, поливали черной грязью. Артисты попытались убрать за собой, но не получилось. За ними выступали пермские ребята, в белой одежде, с куклами — они все испачкались. В итоге все пришлось убирать Камерному театру. Артисты ведь могли как минимум баннер расстелить перед собой, чтобы проще было потом все убрать? После фестиваля Бутаков стоял возле сувенирной продукции, я подошла и высказалась. Он был настолько шокирован, что тут же помчался жаловаться Коляде. В свою очередь, тот, как истинный мастер, досочинил и раздул проблему, чтобы привлечь к себе внимание».

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