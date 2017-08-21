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16:11 (мск), источник: Калининград.Ru

В медучреждениях региона разделят потоки здоровых и больных пациентов

При наступлении нового эпидсезона в лечебных учреждениях региона будут разделять потоки здоровых и больных пациентов. Об этом сообщила начальник департамента охраны здоровья регионального Минздрава Оксана Черенкова.

Источник: Калининград.Ru

Таким способом в ведомстве рассчитывают повлиять на снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Помимо разделения потоков пациентов сформируют дополнительные бригады для оказания неотложной медпомощи, в том числе на дому.

Рассчитываются потребность и механизм пополнения запасов противовирусных и антибактериальных препаратов для лечения больных с ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями, — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного правительства.

По данным Роспотребнадзора, в минувшем эпидсезоне привили 40,2 процента населения. До 21 августа первая партия противогриппозной вакцины поступит во все медицинские организации области. «В этом году вакцины против гриппа заказано больше, чем в 2016-м. И с учётом жителей, которые также будут прививаться за счёт работодателей и собственных средств, перед нами стоит амбиционная задача — привить не менее 41 процента населения региона», — заявил врио вице-премьера областного правительства Илья Баринов.

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