В Кишиневе установят еще 5 питьевых фонтанов
По утверждениям АО Apă-Canal Chișinău, это произойдет до Дня независимости.
По утверждениям АО Apă-Canal Chișinău, это произойдет до Дня независимости.
На данный момент места установки фонтанов пока еще не определены.
К общественности обращаются с просьбой помочь поставщику воды определиться с их местом расположения.
Отметим, что столичное новшество уже успело подвергнуться нападкам со стороны хулиганов. АО Apă-Canal Chișinău пообещал взять на себя все расходы на установку и содержание фонтанов.