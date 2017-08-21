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15:13 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе установят еще 5 питьевых фонтанов

По утверждениям АО Apă-Canal Chișinău, это произойдет до Дня независимости.

Источник: Actualitati.md

На данный момент места установки фонтанов пока еще не определены.

К общественности обращаются с просьбой помочь поставщику воды определиться с их местом расположения.

Отметим, что столичное новшество уже успело подвергнуться нападкам со стороны хулиганов. АО Apă-Canal Chișinău пообещал взять на себя все расходы на установку и содержание фонтанов.

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