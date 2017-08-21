Омский иконописец подарил президенту Путину икону
В минувшее воскресенье, 20 августа, президент России Владимир Путин приехал в молодежный лагерь «Таврида», который базируется в Крыму.
В минувшее воскресенье, 20 августа, президент России Владимир Путин приехал в молодежный лагерь «Таврида», который базируется в Крыму.
Там он пообщался с молодыми участниками седьмой смены «Творческая команда страны», в число которых вошли музыканты, режиссеры и народные умельцы.
Не затерялся среди участников лагеря и омич Егор Минин. Молодой иконописец из Сибири подарил лично созданную деревянную икону «Архистратиг Михаил» с изображением знамени Ермака.
«Создание икон — наше семейное дело. Поэтому, когда я узнал о возможном общении с Президентом, было решено подарить ему именно эту икону. На ней изображен флаг Ермака как образ возрождения Сибири. Президент поблагодарил меня за икону и пообещал поддержать мой проект по созданию резного иконостаса о современной Сибири», — цитирует Минина
Напомним, что организаторами форума является Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр.