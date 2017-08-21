Омский иконописец подарил президенту Путину икону

Там он пообщался с молодыми участниками седьмой смены «Творческая команда страны», в число которых вошли музыканты, режиссеры и народные умельцы.

«Создание икон — наше семейное дело. Поэтому, когда я узнал о возможном общении с Президентом, было решено подарить ему именно эту икону. На ней изображен флаг Ермака как образ возрождения Сибири. Президент поблагодарил меня за икону и пообещал поддержать мой проект по созданию резного иконостаса о современной Сибири», — цитирует Минина пресс-служба облправительства.