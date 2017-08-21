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15:55 (мск), источник: РИА Новости

Бокова поддержала включение татарского Сабантуя в список наследия ЮНЕСКО

КАЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова заявила, что приветствовала бы включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО татарского национального праздника Сабантуй и фестиваля русского фольклора Каравон.

Источник: РИА Новости

Бокова в понедельник находилась в Татарстане с рабочим визитом, главная цель которого — вручение Успенскому собору острова-града Свияжск сертификата о включении в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Конечно, это было бы прекрасно. Это зависит от комитета, не зависит от меня, но я бы с удовольствием приветствовала такое включение», — сказала Бокова журналистам, комментируя вопрос о возможности включения в список ЮНЕСКО татарского национального праздника Сабантуй и фестиваля русского фольклора Каравон. По ее мнению, нематериальное культурное наследие, как и материальное, «раскрывает душу» народа, отдельных общностей.

Государственный советник Татарстана, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение», проводящего масштабную работу по включению татарстанских объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО, Минтимер Шаймиев напомнил, что для подачи заявки о включении объектов в список нематериального наследия страна-заявитель должна одобрить конвенцию об охране нематериального культурного наследия, принятую ЮНЕСКО. Пока, по его словам, по ряду объективных причин, РФ не присоединилась к конвенции. Для этого необходимо время.

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время Сабантуя в Казани в июле отмечал, что следующая задача для республики — включить праздник Сабантуй в список нематериального культурного наследия человечества. В начале августа делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар, прошедшего в Казани, приняли решение обратиться в Госдуму РФ с предложением о ратификации Россией конвенции об охране нематериального культурного наследия, принятой ЮНЕСКО. Это позволит претендовать на включение в список нематериального наследия ЮНЕСКО праздника Сабантуй и фестиваля русского фольклора Каравон, проходящих в Татарстане. По мнению делегатов, оба праздника отражают культурное и историческое наследие народов России.

В июле этого года решением 41-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Успенский собор острова-града Свияжск в Татарстане был включен в список всемирного наследию ЮНЕСКО. Ранее объектами всемирного наследия организация уже признала Казанский Кремль (2000 год) и древний город Болгар (2014 год).

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