В крестный ход из Воронежа в Задонск отправились 10 тыс человек
За 4 дня паломникам предстоит пройти более 100 км.
За 4 дня паломникам предстоит пройти более 100 км.
В крестный ход «От Митрофана Воронежского к Тихону Задонскому» из Воронежа в Задонск отправились 10 тыс. человек, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» протоиерей Николай Бабич, руководитель крестного хода. Шествие началось от Благовещенского кафедрального собора в воскресенье, 20 августа. В общей сложности за четыре дня верующим предстоит пройти более 100 км. В первый день участники крестного хода шли по улицам Воронежа, к вечеру добрались до села Чертовицы Рамонского района, где остановились на ночлег.
— До Чертовиц дошли более 2 тыс. человек. Большая часть людей изначально планировали пройти крестным ходом только по Воронежу. У всех разные причины.
В крестный ход верующие взяли небольшие сумки с водой, лекарствами, мобильными телефонами, на груди или в руках у участников иконы. Рюкзаки со спальниками и туристическими ковриками паломники до начала хода сдали в специальную грузовую машину, которая отвозит вещи к месту предстоящего ночлега.
— Я работаю учителем информатики в одной из воронежских школ, в августе у меня отпуск и уже много лет я хожу в составе крестного хода из Воронежа в Задонск. В этот раз со мной идет моя мама, девятилетний сын, шестилетняя дочь и коллеги. Дети тоже не первый раз идут со мной. Они легко дорогу переносят, для них это пока
Чтобы успеть вовремя, по асфальтированной дороге участники крестного хода движутся со скоростью 5 км/ч, через лес — со скоростью около 3 км/ч. В составе крестного хода есть специальная машина, которая рассчитана на уставших детей, пенсионеров и больных людей. На протяжении всего пути паломников сопровождают правоохранительные органы.
— Мы прибудем в Задонск за сутки до начала вечерней службы в память чудотворца святителя Тихона (с 1763 по 1767 годы жил и проповедовал в Воронеже — РИА «Воронеж»). У паломников будет возможность отдохнуть, пообщаться с монахами, поработать в монастыре. Из Задонска в Воронеж мы отправимся на автобусах в 14:00, — объяснил протоиерей Николай Бабич.