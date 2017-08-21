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15:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В крестный ход из Воронежа в Задонск отправились 10 тыс человек

За 4 дня паломникам предстоит пройти более 100 км.

Источник: РИА "Воронеж"

В крестный ход «От Митрофана Воронежского к Тихону Задонскому» из Воронежа в Задонск отправились 10 тыс. человек, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» протоиерей Николай Бабич, руководитель крестного хода. Шествие началось от Благовещенского кафедрального собора в воскресенье, 20 августа. В общей сложности за четыре дня верующим предстоит пройти более 100 км. В первый день участники крестного хода шли по улицам Воронежа, к вечеру добрались до села Чертовицы Рамонского района, где остановились на ночлег.

— До Чертовиц дошли более 2 тыс. человек. Большая часть людей изначально планировали пройти крестным ходом только по Воронежу. У всех разные причины. Кто-то по состоянию здоровья не может долго идти и ночевать в полевых условиях, у других работа не позволяет на неделю вырваться из города. Но крестный ход не подразумевает, что нужно идти от и до. Здесь человек сам решает. Бывает, люди присоединяются к нам на середине пути или уже на подходе к Задонску. Здесь неважно, сколько ты прошел километров, важно, что в пути ты молишься, борешься со своими грехами, — объяснил протоиерей Николай Бабич.

В крестный ход верующие взяли небольшие сумки с водой, лекарствами, мобильными телефонами, на груди или в руках у участников иконы. Рюкзаки со спальниками и туристическими ковриками паломники до начала хода сдали в специальную грузовую машину, которая отвозит вещи к месту предстоящего ночлега.

— Я работаю учителем информатики в одной из воронежских школ, в августе у меня отпуск и уже много лет я хожу в составе крестного хода из Воронежа в Задонск. В этот раз со мной идет моя мама, девятилетний сын, шестилетняя дочь и коллеги. Дети тоже не первый раз идут со мной. Они легко дорогу переносят, для них это пока что-то вроде путешествия, но со временем они поймут, в чем истинное предназначение крестного хода. Для меня этот путь — моя жизнь в миниатюре. В дороге я думаю о своих поступках и планах на будущее, прошу Господа, чтобы наставил на путь истинный. Когда возвращаюсь домой, на душе тепло, а в голове порядок, нет плохих мыслей, смятения, агрессии, — призналась учитель из Воронежа Надежда Новичихина.

Организаторы крестного хода расписали график движения так, чтобы добраться до Задонска к вечеру четверга, 24 августа.

Чтобы успеть вовремя, по асфальтированной дороге участники крестного хода движутся со скоростью 5 км/ч, через лес — со скоростью около 3 км/ч. В составе крестного хода есть специальная машина, которая рассчитана на уставших детей, пенсионеров и больных людей. На протяжении всего пути паломников сопровождают правоохранительные органы.

— Мы прибудем в Задонск за сутки до начала вечерней службы в память чудотворца святителя Тихона (с 1763 по 1767 годы жил и проповедовал в Воронеже — РИА «Воронеж»). У паломников будет возможность отдохнуть, пообщаться с монахами, поработать в монастыре. Из Задонска в Воронеж мы отправимся на автобусах в 14:00, — объяснил протоиерей Николай Бабич.

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