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16:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

Министр культуры РФ покрасит в Казани дом на улице Волкова

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Владимир Мединский и Айрат Сибагатуллин покрасят в Казани дом в рамках фестиваля «Том Сойер Фест», сообщают организаторы.

Министр культуры РФ приехал в Казань 21 августа. Он планирует подключиться к работам по восстановлению дома № 66 по ул. Волкова, который станет уже четвертым из обновленных казанскими активистами и волонтерами.

Напомним, «Том Сойер Фест» — фестиваль, в рамках которого активисты и волонтеры ремонтируют ценные объекты городской застройки, не являющиеся памятниками культуры.

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