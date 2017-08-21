Министр культуры РФ покрасит в Казани дом на улице Волкова
(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Владимир Мединский и Айрат Сибагатуллин покрасят в Казани дом в рамках фестиваля «Том Сойер Фест», сообщают организаторы.
(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Владимир Мединский и Айрат Сибагатуллин покрасят в Казани дом в рамках фестиваля «Том Сойер Фест», сообщают организаторы.
Министр культуры РФ приехал в Казань 21 августа. Он планирует подключиться к работам по восстановлению дома № 66 по ул. Волкова, который станет уже четвертым из обновленных казанскими активистами и волонтерами.
Напомним, «Том Сойер Фест» — фестиваль, в рамках которого активисты и волонтеры ремонтируют ценные объекты городской застройки, не являющиеся памятниками культуры.