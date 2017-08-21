Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стала известна причина ухода Корчевникова с «Прямого эфира»
Ученые разобрались, почему людям хочется чесаться
"Работать стало невыносимо": ведущий "Пока все дома" о телеканале
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
СМИ: Дана Борисова поместила Евгения Осина в клинику
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Сети обсуждают редкий семейный снимок Пелагеи
СМИ узнали причину раздражительности и агрессивности Ким Чен Ына
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
8Тень Земли
17:19 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Нашелся пропавший в Новороссийске подросток

16-летний Александр Ершов передан законным представителям.

Сотрудники полиции Новороссийска в ходе рейда обнаружили на одной из улиц города пропавшего накануне 16-летнего Александра Ершова. Подросток здоров, после проведенной профилактической беседы его передали законным представителям, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Новороссийску.

Как сообщалось ранее, мальчик ушел в техникум, в котором учился, 17 августа примерно в 08:30 и после этого домой не вернулся.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Умер известный российский актер, звезда "Ликвидации" и "Мастера и Маргариты"
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону из-за пожара в центре города
Путин назначил нового посла России в США
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Задержан устроитель теракта в Барселоне
Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в СД «Роснефти»
Юрий Шевчук встал на защиту Эллы Памфиловой
Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП в Анталье
Спорт
Как Неймар покорил Францию. Все, что нужно знать о выходных Весь европейский футбол — в одном тексте.
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Названы города, где появится новое арендное жилье
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь