Нашелся пропавший в Новороссийске подросток
16-летний Александр Ершов передан законным представителям.
16-летний Александр Ершов передан законным представителям.
Сотрудники полиции Новороссийска в ходе рейда обнаружили на одной из улиц города пропавшего накануне 16-летнего Александра Ершова. Подросток здоров, после проведенной профилактической беседы его передали законным представителям, сообщает
Как сообщалось ранее, мальчик ушел в техникум, в котором учился, 17 августа примерно в 08:30 и после этого домой не вернулся.