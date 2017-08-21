Нашелся пропавший в Новороссийске подросток

Сотрудники полиции Новороссийска в ходе рейда обнаружили на одной из улиц города пропавшего накануне 16-летнего Александра Ершова. Подросток здоров, после проведенной профилактической беседы его передали законным представителям, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Новороссийску.

Как сообщалось ранее, мальчик ушел в техникум, в котором учился, 17 августа примерно в 08:30 и после этого домой не вернулся.