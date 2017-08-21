Дни проведения матчей ЧМ-18 в Калининграде могут сделать выходными

Источник: Аргументы и факты

Как сообщалось ранее, эта мера позволит улучшить транспортное сообщение в эти дни. Калининградским автомобилистам будет рекомендовано в дни проведения игр минимально пользоваться личным транспортом.

«Центральная часть города будет перекрыта для движения транспорта, для многих людей это может быть большим неудобством. Поэтому мы до сих пор рассматриваем возможность сделать эти дни выходными. Пока это на уровне рабочих вариантов, придется разговаривать с работодателями. Вопрос непростой, хотя, на наш взгляд, имеет под собой основания», — заявил Рольбинов.

Напомним, что в Калининграде пройдет четыре встречи групповых этапов. Первый матч команд из группы D состоится 16 июня в 21:00 по местному времени. Три другие игры начнутся в 20:00 22, 25 и 28 июня. В это время на поле выйдут участники групп E, B и G. Таким образом один матч состоится в выходной день, три матча пройдут в будние дни.