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16:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму 70% школ оснастили тревожными кнопками

Информация о ЧС сразу же поступает на пульт спасателей.

Источник: РИА "Новости"

В Крыму завершается оснащение учебных заведений тревожными кнопками. Установили их уже в 70% школ.

— Школы оснащены специальными системами безопасности, в которые входят противопожарная сигнализация и тревожная кнопка, сигнал поступает напрямую в МЧС, — сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова. — За последние 3 года сделан небывалый рывок. До начала 2014 года противопожарной сигнализации не было ни в одной школе. Только определенные элементы противопожарной защиты имелись — огнетушители, песок и противопожарная доска, где висело ведро с лопатой.

Кроме установки тревожных кнопок, территорию школ хотят оградить заборами.

— 70% школ нуждаются в ограждении. По поручению главы РК мы подготовили рабочий проект. Будем добиваться, чтобы в проекте бюджета на 2018 год более 1 миллиарда заложили на ограждение школ, в первую очередь заборы установим в крупных и приграничных городах.

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