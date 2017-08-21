В Крыму 70% школ оснастили тревожными кнопками

— Школы оснащены специальными системами безопасности, в которые входят противопожарная сигнализация и тревожная кнопка, сигнал поступает напрямую в МЧС, — сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова. — За последние 3 года сделан небывалый рывок. До начала 2014 года противопожарной сигнализации не было ни в одной школе. Только определенные элементы противопожарной защиты имелись — огнетушители, песок и противопожарная доска, где висело ведро с лопатой.