Полицейские в Молдове пересядут на велосипеды

«Сегодня начались теоретические занятия для полицейских, которые будут обеспечивать общественный порядок, патрулируя улицы на велосипеде. Мы поставили цель — чтобы к осени в столице появились первые полицейские на велосипедах», — говорится в сообщении.

Как уточнили в правоохранительных органах, до конца недели пройдет инструктаж, в рамках которого выбранных полицейских обучат техническим характеристикам велосипедов. Также им расскажут о том, как можно безопасно и быстро передвигаться по городу с помощью этих транспортных средств.