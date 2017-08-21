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15:59 (мск), источник: Sputnik.md

Полицейские в Молдове пересядут на велосипеды

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. С осени на улицах молдавской столицы появятся сотрудники правоохранительных органов на велосипедах. Об этом в понедельник сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

Источник: Sputnik.md

«Сегодня начались теоретические занятия для полицейских, которые будут обеспечивать общественный порядок, патрулируя улицы на велосипеде. Мы поставили цель — чтобы к осени в столице появились первые полицейские на велосипедах», — говорится в сообщении.

Как уточнили в правоохранительных органах, до конца недели пройдет инструктаж, в рамках которого выбранных полицейских обучат техническим характеристикам велосипедов. Также им расскажут о том, как можно безопасно и быстро передвигаться по городу с помощью этих транспортных средств.

Кроме обычных патрулей, в Кишиневе сейчас действует и конная полиция.

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