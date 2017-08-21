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16:06 (мск), источник: РИА Крым

На Керченской переправе встретили 4-миллионного пассажира

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости (Крым). В понедельник Керченская паромная переправа встретила 4-миллионного пассажира. Как сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция», юбилейными пассажирами переправы стали жители Оренбурга Ростислав и Анастасия Болденковы.

Семейная пара приехала на полуостров в гости к отцу Ростислава — военному, прикомандированному на службу в Симферополь. Также молодые люди часто приезжают в Крым на отдых. За время пребывания на курорте Ростислав и Анастасия успела посетить множество городов и достопримечательностей полуострова, а также приобрести здесь автомобиль.

Генеральный директор «Морской дирекции» Сергей Якушев поздравил почетных гостей переправы, пожелал хорошей дороги и скорейшего возвращения в Крым. На память о поездке через переправу пара получила памятную плакетку «Морская дирекция» и сувениры с фирменной символикой.

В прошлом году количество перевезенных через переправу пассажиров достигло четырех миллионов в эти же дни. Так, 20 августа 2016 года юбилейной пассажиркой стала 10-летняя Лана Тестрикова из подмосковной Истры.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), в этом году 3-миллионного пассажира на Керченской паромной переправе встретили 1 августа. А спустя 10 дней после этого об обслуживании 3-миллионного пассажира сообщил и международный аэропорт «Симферополь».

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