На Керченской переправе встретили 4-миллионного пассажира

Семейная пара приехала на полуостров в гости к отцу Ростислава — военному, прикомандированному на службу в Симферополь. Также молодые люди часто приезжают в Крым на отдых. За время пребывания на курорте Ростислав и Анастасия успела посетить множество городов и достопримечательностей полуострова, а также приобрести здесь автомобиль.

Генеральный директор «Морской дирекции» Сергей Якушев поздравил почетных гостей переправы, пожелал хорошей дороги и скорейшего возвращения в Крым. На память о поездке через переправу пара получила памятную плакетку «Морская дирекция» и сувениры с фирменной символикой.

В прошлом году количество перевезенных через переправу пассажиров достигло четырех миллионов в эти же дни. Так, 20 августа 2016 года юбилейной пассажиркой стала 10-летняя Лана Тестрикова из подмосковной Истры.