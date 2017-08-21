В Волгоградской области 23 августа пройдет акция «Памятный гудок»

«В 18:00 все локомотивы грузовых и пассажирских поездов, которые будут в этот момент находиться на территории региона, подадут в течение одной минуты звуковой сигнал», — рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД.

Напомним, что 23 августа 1942 года стало одним из самых трагических дней Сталинградской битвы. В 16:18 началась массированная бомбардировка города, вызвавшая колоссальные разрушения. В течение последующей недели немецкие бомбардировщики совершали до 2 000 вылетов в день. На каждый квадратный километр сталинградской земли приходилось до 5 000 бомб и осколков крупного калибра. Было разрушено 309 предприятий города, полностью выведен из строя железнодорожный, городской и водный транспорт, уничтожены связь и водопровод. Общий ущерб, нанесенный городу, составил девять миллиардов рублей.