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17:20 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области 23 августа пройдет акция «Памятный гудок»

Акция в память о 40 000 мирных жителей, погибших во время бомбардировки Сталинграда в августе 1942 года, пройдет в Волгоградской области 23 августа.

«В 18:00 все локомотивы грузовых и пассажирских поездов, которые будут в этот момент находиться на территории региона, подадут в течение одной минуты звуковой сигнал», — рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД.

Напомним, что 23 августа 1942 года стало одним из самых трагических дней Сталинградской битвы. В 16:18 началась массированная бомбардировка города, вызвавшая колоссальные разрушения. В течение последующей недели немецкие бомбардировщики совершали до 2 000 вылетов в день. На каждый квадратный километр сталинградской земли приходилось до 5 000 бомб и осколков крупного калибра. Было разрушено 309 предприятий города, полностью выведен из строя железнодорожный, городской и водный транспорт, уничтожены связь и водопровод. Общий ущерб, нанесенный городу, составил девять миллиардов рублей.

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