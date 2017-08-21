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16:26 (мск), источник: БЕЛТА

В Минтруда и соцзащиты назвали самые дефицитные и наименее востребованные профессии

Так, в городах на 1 июня текущего года статус безработного был у 21 врача-специалиста, а потребность в них (исходя из количества вакансий, заявленных нанимателями в службу занятости) ощущалась в 114,5 раза больше — 2405.

Источник: БЕЛТА

21 августа, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. Рынок труда Беларуси испытывает традиционный дефицит медицинских и педагогических работников — и в городах, и на селе.

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Об этом свидетельствует анализ спроса и предложения по профессиям, востребованным на рынке труда республики, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении политики занятости Министерства труда и социальной защиты.

Так, в городах на 1 июня текущего года статус безработного был у 21 врача-специалиста, а потребность в них (исходя из количества вакансий, заявленных нанимателями в службу занятости) ощущалась в 114,5 раза больше — 2405.

Для 8 безработных фельдшеров также предлагался широчайший выбор рабочего места в городах страны: 314 предложений о трудоустройстве (спрос выше предложения почти в 40 раз). Для 3 безработных фельдшеров-лаборантов было 429 вакансий (в 143 раза), на 4 безработных акушеров приходилось 136 вакансий, на 1 провизора — 112 вакансии.

Наниматели заявили о 136 вакантных местах для акушерок, а безработных с такой специальностью в списках служб занятости было только 4. Спрос нанимателей на медицинских сестер в городской местности в 80 раз превышал предложение: на 3136 вакансий условно претендовали 39 человек с соответствующим средним специальным образованием. Безработных рентгенолаборантов и фармацевтов вообще не зарегистрировано, а вакансий для них имелось 127 и 151 соответственно.

Что касается сельской местности, то количество вакансий врача-специалиста в 45,7 раза превышало количество безработных с таким дипломом (137 вакансий — 3 безработных); число вакансий для медицинских сестер-специалистов было в 39,6 раза больше, чем безработных (соответственно 198 и 5).

Ощущается спрос и на кадры педагогических работников. Так, в городских организациях системы образования на 164 вакансии воспитателя дошкольного образования условно претендовали 44 безработных, на 136 вакансий педагога дополнительного образования — 16 безработных, на 77 вакансий социального педагога — 12 безработных, на 57 вакансий педагога-организатора — 7 безработных, на 153 вакансии педагога-психолога — 10 безработных.

В городской местности среди специалистов и служащих также востребованы аккомпаниатор, библиотекарь, ветеринарный врач, инженер, инженер-программист, лесник, методист, специалист по продаже, спортсмен-инструктор, художественный руководитель и т. д.

Наиболее востребованные рабочие профессии в городской местности — арматурщик, бетонщик, водитель автомобиля, контролер-кассир (контролер), курьер, машинист экскаватора, монтажник строительных конструкций, официант, повар, парикмахер, плотник-бетонщик, продавец, санитарка, сборщик обуви, спасатель-пожарный, тракторист, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, швея, штукатур, электромонтер охранно-пожарной сигнализации. Например, количество свободных рабочих мест для арматурщиков в 20 раз превысило численность безработных (на 379 вакансий приходилось 19 безработных). На 606 вакансий бетонщика условно претендовали 196 безработных. На 1074 вакансии водителя автомобиля приходилось 967 безработных, на 1476 вакансий швеи — 166 безработных, на 79 вакансий кондитера — 28 безработных, на 269 вакансий контролера-кассира — 112 безработных, на 110 вакансий официанта — 68 безработных, на 151 вакансию парикмахера — 74 безработных. В банке вакансий было 145 рабочих мест для спасателей-пожарных, а статус безработного имел только один человек с такой профессией.

На селе среди специалистов и служащих особенно востребованы бухгалтер, бригадир производственной бригады, ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, зоотехник, инженер, педагог-психолог, руководитель физического воспитания.

Среди обладателей рабочих профессий в фаворе у сельских нанимателей водитель автомобиля, животновод, оператор машинного доения, санитарка, тракторист, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Наименее востребованы на рынке труда в городской местности водитель погрузчика, дорожный рабочий, животновод, кладовщик, кондуктор, контролер на контрольно-пропускном пункте, оператор электронно-вычислительных машин, плотник, почтальон, продавец-консультант, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, станочник деревообрабатывающих станков, столяр, транспортировщик, укладчик-упаковщик, формовщик изделий и конструкций, электрогазосварщик, электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, администратор, диспетчер, кассир, охранник, помощник воспитателя, секретарь, социальный работник, специалист по кадрам, техник, техник-программист, товаровед, экономист, юрист.

В сельской местности относятся к трудоизбыточным такие профессии, как дорожный рабочий, машинист (кочегар) котельной, плотник, почтальон, продавец, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-ремонтник, укладчик-упаковщик, швея, штукатур, охранник, помощник воспитателя, предприниматель (индивидуальный), социальный работник.

В министерстве обозначили некоторые новые тенденции, которые обозначились в последнее время. Как свидетельствует анализ спроса и предложения рабочей силы, в целом по стране отмечается увеличение потребности в работниках строительных профессий.

Так, на 1 июня было уже 598 вакансий каменщиков при 476 безработных соответствующей квалификации, 453 вакансии маляра при 344 безработных, 238 вакансий облицовщика-плиточника при 192 безработных, 537 предложений рабочего места для штукатуров при 396 безработных и др. А на 1 декабря прошлого года июня по этим и некоторым другим строительным профессиям вакансий было гораздо меньше, чем безработных соискателей рабочего места.

Несколько снизилась численность безработных, не имеющих профессии (на 1 июня 2017 года — 966 человек, на 1 декабря 2016 года — 1218 человек), а их удельный вес — с 3,4% до 2,6%. Доля вакансий для неквалифицированной рабочей силы увеличилась с 3% на 1 декабря 2016 года до 4,1% на 1 июня 2017 года.

В Беларуси на 1 июня текущего года в органы по труду, занятости и социальной защите были заявлены сведения о наличии 50,1 тыс. вакансий, на учете на эту дату состояли 37,5 тыс. безработных. Напряженность на рынке труда республики составляла 0,7 безработных на одну вакансию.

Анализ баланса вакансий проводится в Беларуси дважды в год — по состоянию на 1 июня и 1 декабря. Детальный анализ структуры безработных, их образовательного уровня, профессий и специальностей, а также имеющихся вакансий позволяет спрогнозировать развитие ситуации на рынке труда, обозначить основные проблемные точки и с учетом этого определить приоритетные направления деятельности госслужбы занятости. -0-

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