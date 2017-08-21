В Минтруда и соцзащиты назвали самые дефицитные и наименее востребованные профессии
Так, в городах на 1 июня текущего года статус безработного был у 21
Так, в городах на 1 июня текущего года статус безработного был у 21
21 августа, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. Рынок труда Беларуси испытывает традиционный дефицит медицинских и педагогических работников — и в городах, и на селе.
Об этом свидетельствует анализ спроса и предложения по профессиям, востребованным на рынке труда республики, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении политики занятости Министерства труда и социальной защиты.
Так, в городах на 1 июня текущего года статус безработного был у 21
Для 8 безработных фельдшеров также предлагался широчайший выбор рабочего места в городах страны: 314 предложений о трудоустройстве (спрос выше предложения почти в 40 раз). Для 3 безработных
Наниматели заявили о 136 вакантных местах для акушерок, а безработных с такой специальностью в списках служб занятости было только 4. Спрос нанимателей на медицинских сестер в городской местности в 80 раз превышал предложение: на 3136 вакансий условно претендовали 39 человек с соответствующим средним специальным образованием. Безработных рентгенолаборантов и фармацевтов вообще не зарегистрировано, а вакансий для них имелось 127 и 151 соответственно.
Что касается сельской местности, то количество вакансий
Ощущается спрос и на кадры педагогических работников. Так, в городских организациях системы образования на 164 вакансии воспитателя дошкольного образования условно претендовали 44 безработных, на 136 вакансий педагога дополнительного образования — 16 безработных, на 77 вакансий социального педагога — 12 безработных, на 57 вакансий
В городской местности среди специалистов и служащих также востребованы аккомпаниатор, библиотекарь, ветеринарный врач, инженер,
Наиболее востребованные рабочие профессии в городской местности — арматурщик, бетонщик, водитель автомобиля,
На селе среди специалистов и служащих особенно востребованы бухгалтер, бригадир производственной бригады, ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, зоотехник, инженер,
Среди обладателей рабочих профессий в фаворе у сельских нанимателей водитель автомобиля, животновод, оператор машинного доения, санитарка, тракторист,
Наименее востребованы на рынке труда в городской местности водитель погрузчика, дорожный рабочий, животновод, кладовщик, кондуктор, контролер на
В сельской местности относятся к трудоизбыточным такие профессии, как дорожный рабочий, машинист (кочегар) котельной, плотник, почтальон, продавец, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту автомобилей,
В министерстве обозначили некоторые новые тенденции, которые обозначились в последнее время. Как свидетельствует анализ спроса и предложения рабочей силы, в целом по стране отмечается увеличение потребности в работниках строительных профессий.
Так, на 1 июня было уже 598 вакансий каменщиков при 476 безработных соответствующей квалификации, 453 вакансии маляра при 344 безработных, 238 вакансий
Несколько снизилась численность безработных, не имеющих профессии (на 1 июня 2017 года — 966 человек, на 1 декабря 2016 года — 1218 человек), а их удельный вес — с 3,4% до 2,6%. Доля вакансий для неквалифицированной рабочей силы увеличилась с 3% на 1 декабря 2016 года до 4,1% на 1 июня 2017 года.
В Беларуси на 1 июня текущего года в органы по труду, занятости и социальной защите были заявлены сведения о наличии 50,1 тыс. вакансий, на учете на эту дату состояли 37,5 тыс. безработных. Напряженность на рынке труда республики составляла 0,7 безработных на одну вакансию.
Анализ баланса вакансий проводится в Беларуси дважды в год — по состоянию на 1 июня и 1 декабря. Детальный анализ структуры безработных, их образовательного уровня, профессий и специальностей, а также имеющихся вакансий позволяет спрогнозировать развитие ситуации на рынке труда, обозначить основные проблемные точки и с учетом этого определить приоритетные направления деятельности госслужбы занятости. -0-