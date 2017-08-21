Министр энергетики Индии выдал российскую дорогу за местную

Источник: Reuters

В своем микроблоге в Twitter чиновник написал, что вдоль дорог на протяжении 50 километров правительство установило светодиодные фонари, заменив ими старое освещение. Сообщение сопровождалось фотографией с изображением российской улицы, отмечает издание.

​Пользователи соцсети вскоре обратили внимание на пост Гояла и указали на его ошибку. Министр удалил твит и выложил новый со снимком уже индийской дороги.