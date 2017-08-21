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16:39 (мск), источник: Ежедневник.by

Жаркая погода вернется в Беларусь к следующим выходным

Всю текущую неделю будет прохладно, дождливо и ветрено.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 83% 766 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Ежедневник.by

О прогнозе на неделю TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

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Во вторник, 22 августа, на большей части территории республики дожди, местами грозы. Температура ночью +10…16°С, днем +16…22°С, по востоку Могилевской области до +25°С.

Дальше из-за смещающегося с юга Европы циклона в Беларусь начнут поступать влажные, прохладные воздушные массы.

В среду, 23 августа, ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, сильные дожди, днем усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура ночью +8…14°С, днем +13…19°С, по юго-западу до +21°С.

В четверг, 24 августа, снова дожди, в отдельных районах грозы, сильные дожди, усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура ночью +7…14°С, днем +13…20°С, по юго-западу до +22°С.

Начиная с пятницы, 25 августа, воздушные потоки поменяются на западные и в страну с Западной Европы устремятся более теплые воздушные массы, температура начнет повышаться, установится теплая погода, а дождей станет меньше.

В пятницу ночью преимущественно по северо-востоку, днем в отдельных районах страны кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +7…14°С, днем +19…26°С.

В выходные температура воздуха прогреется до +9…16°С ночью, а днем будет до +26°С, по югу +27…30°С.

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