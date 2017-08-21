Нейросеть разглядела на Луне льва, зайца и краба

Источник: NASA

Читайте также Нейросеть научили придумывать названия крафтового пива

Человеческий мозг склонен замечать знакомые явления там, где их нет. Иногда эта склонность выражается в слуховых галлюцинациях, возникающих тогда, когда мы ожидаем снова услышать привычные звуки, иногда — в галлюцинациях зрительных: обрабатывая сигналы, приходящие по зрительному нерву, мозг обрабатывает их так, чтобы сложилась знакомое изображение. Поэтому мы иногда видим фигруры животных в облаках и человеческие лица в повседневных объектах.

Поверхность Луны покрыта большими бесформенными тёмными пятнами — лунными морями. Образованный ими рельеф с Земли часто воспринимается как изображение странных для Луны, вполне земных вещей: знаменитого «Человека на Луне» и Лунного Зайца (персонажа восточных мифов), толкущего что-то в ступе, причём конкретная иллюзия зависит от того, представитель какой культуры разглядывает ночное светило.

Программист Диаго Шодзи (Daigo Shoji) решил проверить, что увидит на Луне свёрточная нейросеть — архитектура нейронной сети, специально предназначенная для анализа и распознавания изображений. Такая сеть учится понимать, что нарисовано на картинке, пропуская через себя большую базу данных изображений. Оказалось, что нейросеть склонна видеть на Луне очертания животных — краба, льва и зайца, причём если на изображение не попадает северная часть спутника с Морем Холода, то нейросеть чаще видит зайца, а если Море Холода есть на картинке — льва.

Лев | Источник: NASA

Заяц | Источник: NASA

Краб | Источник: NASA

Разница между восприятием человека и нейросети — в нашей предвзятости, считает Шодзи. Мы сначала воображаем то, что подсказывает нам знакомый с детства фольклор, а потом ищем очертания этого объекта на луне; нейросеть же только ищет среди пятен света и теней что-то похожее на то, что она уже видела.