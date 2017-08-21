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16:27 (мск), источник: Volga News

В Тольяттинской городской больнице № 2 назначили главного врача

Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 2 имени В. В. Баныкина возглавил Виталий Сибряев.

Виталий Сибряев ранее работал в Тольяттинской городской клинической больнице № 1 в должности заместителя главного врача учреждения по медицинской части. Закончил Самарский государственный медицинский университет в 1995 году по специальности «Лечебное дело», квалификация «врач».

Его стаж работы в системе здравоохранения — 24 года, из них девять лет — на руководящих должностях.
Виталий Юрьевич — кандидат медицинских наук, имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Виталий Сибряев начал свою трудовую деятельность санитаром отделения скорой медицинской помощи в Сызрани, был врачом-урологом муниципальной многопрофильной больницы Сызрани. 18,5 лет трудился в Тольяттинской городской клинической больнице № 1 врачом-урологом урологического отделения, заместителем главного врача, заместителем главного врача по хирургической службе, заместителем главного врача по медицинской части, сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

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