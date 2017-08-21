В Тольяттинской городской больнице № 2 назначили главного врача

Виталий Сибряев ранее работал в Тольяттинской городской клинической больнице № 1 в должности заместителя главного врача учреждения по медицинской части. Закончил Самарский государственный медицинский университет в 1995 году по специальности «Лечебное дело», квалификация «врач».

Его стаж работы в системе здравоохранения — 24 года, из них девять лет — на руководящих должностях.

Виталий Юрьевич — кандидат медицинских наук, имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».