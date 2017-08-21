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19:25 (мск), источник: N + 1

Дополненная реальность поможет авиадиспетчерам Дубая сажать самолеты

Новая система упростит получение данных о рейсах.

Источник: Reuters

Канадская компания Searidge Technologies занялась разработкой новой системы для авиадиспетчеров, которая после завершения проекта и испытаний будет постепенно развернута в международном аэропорту Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах. Как пишет Aviation Week, новая система, создаваемая по принципу дополненной реальности, позволит авиадиспетчерам в удобной визуальной форме получать информацию о контролируемых рейсах и избавит их от совершения некоторых ошибок.

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Авиадиспетчеры отвечают за безопасность и упорядоченность движения летательных аппаратов, а также за расчет и выбор для них наиболее экономичных маршрутов. Они сопровождают взлет и посадку самолетов, безопасное расхождение воздушных судов в воздухе при большой плотности трафика, а также руление летательных аппаратов по аэродромной зоне. Работа авиадиспетчера почти на половину состоит из ввода и обработки данных о сопровождаемых рейсах в диспетчерские системы, что может замедлять функционирование аэропорта во время нагрузки.

Новая система для авиадиспетчеров, разрабатываемая Searide Technologies, призвана облегчить работу с данными. Она получила название EAVD (Enhanced Airport Vision Display, дисплей расширенного видения аэропорта). В состав системы входит полупанорамный дисплей и вычислительная подсистема. Во время работы система получает видеоданные с камер наблюдения аэродромной части аэропорта, а также данные с инструментальных систем, предоставляющих данные о том или ином самолете.

На дисплее для авиадиспетчера отображается схема аэродрома с обозначенными красным и зеленым цветом закрытыми и открытыми зонами. Такая цветовая маркировка позволит избежать ошибок, когда авиадиспетчеры отправляли самолет после посадки во временно закрытую зона аэродрома.

Кроме того, благодаря схеме авиадиспетчеры получат данные о том, где именно в данный момент находятся самолеты. Специалист также сможет получать более детальную информацию по зонам. Система контроля зон в аэропорту Дубая уже установлена.

Во время загрузки произошла ошибка.

EAVD предусматривает режим дополненной реальности, при котором авиадиспетчер может видеть изображение летательных аппаратов с одной из камер наблюдения высокой четкости. При этом на изображение будет автоматически накладываться информация о том или ином самолете, включая скорость, высоту, изменение пространственных координат и номер рейса. EAVD предусматривает и размещение камеры наблюдения в конце взлетно-посадочной полосы с обзором вдоль центральной линии разметки.

В режиме отображения полосы авиадиспетчер в режиме реального времени увидит данные о взлетающем самолете, а также о бортах, ожидающих очередь на взлет. В EAVD планируется добавить искусственный интеллект, который будет выступать в роли виртуального помощника авиадиспетчера.

Он не сможет управлять полетами, но, по заявлению Searidge Technologies, будет выступать в качестве своего рода «проверки правописания» — если авиадиспетчер даст потенциально опасные указания экипажам самолетов, система предложит варианты исправления.

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Ранее стало известно, что французская компания Thales намерена в 2025 году начать серийное производство новых систем для диспетчерских пунктов аэропортов, которые позволят диспетчерам управлять воздушным движением с помощью глаз и жестов. Новая система призвана решить проблему автоматизации ввода данных, чтобы высвободить диспетчеров для решения гораздо более важных задач. Новая разработка получила название Shape.

В состав этой станции диспетчера входит большой плоский сенсорный экран, который используется в качестве плоскости стола. Кроме того, в Shape включен и второй дисплей на который выводится вся необходимая информация о сопровождаемых рейсах. Все взаимодействие с необходимыми данными с помощью рабочей станции Shape планируется свести к жестам: с их помощью диспетчер сможет вызывать нужные меню, вносить необходимую информацию, перемещать данные о сопровождаемых рейсах на информационный дисплей и убирать их с него.

Система Shape с помощью камер сможет отслеживать и движения глаз диспетчера. С помощью этой функции специалист сможет выбирать необходимый рейс на информационном дисплее и с помощью сенсорной панели вносить необходимые изменения.

Система слежения за направлением глаз будет калиброваться под каждого конкретного диспетчера. Наконец, в Shape будут использоваться микрофоны и система распознавания голосовых команд. С их помощью можно будет продиктовать системе необходимые данные по тому или иному рейсу.

Василий Сычёв

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