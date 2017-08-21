Грозы и сильный ветер обещают как в области, так и в Петербурге

Во вторник, 22 августа, в Петербурге и Ленобласти местами обещают грозы и сильные порывы ветра. Об этом предупреждает МЧС.

В Петербурге завтра ожидаются кратковременные дожди, а днем в отдельных районах пройдут грозы, во время которых порывы ветра будут достигать 15 м/с. В остальное время обещают ветер переменный со скоростью 2−7 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +13…+15 градусов, днем потеплеет до +17…+19 градусов.

В Ленобласти ночью местами также пройдут кратковременные дожди, помимо этого ожидается слабый туман. Утром и днем кратковременные дожди обещают в большинстве районов, а местами пройдут ливни и грозы.

Ветер будет переменный 2−7 м/с, а при грозах порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, днем потеплеет до +17…+22, а на востоке местами и до +26 градусов.