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16:47 (мск), источник: Водитель Петербурга

Грозы и сильный ветер обещают как в области, так и в Петербурге

Во вторник, 22 августа, в Петербурге и Ленобласти местами обещают грозы и сильные порывы ветра. Об этом предупреждает МЧС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 83% 766 мм рт. ст. 2 м/с

Во вторник, 22 августа, в Петербурге и Ленобласти местами обещают грозы и сильные порывы ветра. Об этом предупреждает МЧС.

В Петербурге завтра ожидаются кратковременные дожди, а днем в отдельных районах пройдут грозы, во время которых порывы ветра будут достигать 15 м/с. В остальное время обещают ветер переменный со скоростью 2−7 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +13…+15 градусов, днем потеплеет до +17…+19 градусов.

В Ленобласти ночью местами также пройдут кратковременные дожди, помимо этого ожидается слабый туман. Утром и днем кратковременные дожди обещают в большинстве районов, а местами пройдут ливни и грозы.

Ветер будет переменный 2−7 м/с, а при грозах порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, днем потеплеет до +17…+22, а на востоке местами и до +26 градусов.

Кроме того, ливни и грозы в Ленобласти прогнозируют и в ближайшие дни — вплоть до 24 августа. Порывы ветра при этом будут достигать 15−20 м/с. А ночью и утром ожидается слабый туман.

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