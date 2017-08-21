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18:03 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пыльные бури пронесутся по двум областям Казахстана

Синоптики предупреждают, что южные области Казахстана в ближайшие дни будут охвачены пыльными бурями.

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Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 авг — Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях Казахстана, сообщает Казгидромет.

В Кызылординской области сохранится объявленное ранее штормовое предупреждение, 22 августа ожидается ветер с порывами 25 м/с и пыльная буря.

В ЮКО 22—23 августа местами по области сохраняется пыльная буря, усиление северо-восточного ветра 15−20, порывы 23 м/с.

Жителей данных областей просят соблюдать осторожность.

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