Пыльные бури пронесутся по двум областям Казахстана
Синоптики предупреждают, что южные области Казахстана в ближайшие дни будут охвачены пыльными бурями.
Синоптики предупреждают, что южные области Казахстана в ближайшие дни будут охвачены пыльными бурями.
АСТАНА, 21 авг — Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в
В Кызылординской области сохранится объявленное ранее штормовое предупреждение, 22 августа ожидается ветер с порывами 25 м/с и пыльная буря.
В ЮКО
Жителей данных областей просят соблюдать осторожность.