Мединский: число туристов в Свияжске выросло почти в 100 раз за 10 лет

Источник: РИА Новости

Министр в понедельник принял участие в торжественной церемонии в связи с включением в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Успенского собора Свияжска.

«Сегодняшнее событие — решение ЮНЕСКО о включении собора и монастыря в список Всемирного наследия — это событие не только духовное, но и событие экономическое. Потому что, во-первых, мы видим, как невероятно преобразился Свияжск за последние годы. Это какой-то маленький оазис становится идеальной чистоты, порядка, внимания к культуре, заботы», — сказал Мединский журналистам.

Количество туристов в Свияжске, по информации министра, выросло почти в 100 раз — если 10 лет назад остров посещали около 7 тысяч человек, то в этом году — уже более 500 тысяч. «Я уверен, что один-два года, и мы с вами отметим цифру 1 миллион туристов на Свияжске», — добавил он. По словам Мединского, в Свияжске постоянно вводятся в действие новые объекты, открываются новые музеи. «Это инвестиции, это новые рабочие места, это рост экономики и это развитие внутреннего туризма. Свияжск — это еще один замечательный повод путешествовать по России», — подчеркнул министр.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова отметила, что Успенский собор — это 29-й памятник в РФ, включенный в список Всемирного наследия. По ее мнению, без включения в список объектов Свияжска невозможно было представить все многообразие культуры, истории и современности Татарстана. «Я очень рада, что комитет Всемирного наследия включил (Успенский собор Свияжска). Включение в список Всемирного наследия — это очень сложное дело, это очень кропотливая работа. В мире около 200 стран, которые хотят включить свою историю, свою культуру. И это признание», — сказала Бокова.