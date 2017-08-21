Мединский: Число туристов в Свияжске выросло почти в 100 раз за 10 лет
КАЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына.
КАЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына.
Министр в понедельник принял участие в торжественной церемонии в связи с включением в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Успенского собора Свияжска.
«Сегодняшнее событие — решение ЮНЕСКО о включении собора и монастыря в список Всемирного наследия — это событие не только духовное, но и событие экономическое. Потому что,
Количество туристов в Свияжске, по информации министра, выросло почти в 100 раз — если 10 лет назад остров посещали около 7 тысяч человек, то в этом году — уже более 500 тысяч. «Я уверен, что
Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова отметила, что Успенский собор — это 29-й памятник в РФ, включенный в список Всемирного наследия. По ее мнению, без включения в список объектов Свияжска невозможно было представить все многообразие культуры, истории и современности Татарстана. «Я очень рада, что комитет Всемирного наследия включил (Успенский собор Свияжска). Включение в список Всемирного наследия — это очень сложное дело, это очень кропотливая работа. В мире около 200 стран, которые хотят включить свою историю, свою культуру. И это признание», — сказала Бокова.
Успенский собор, входящий в ансамбль Успенского монастыря