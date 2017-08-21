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16:57 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму объявили экстренное предупреждение об угрозе схода селей

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму объявлено экстренное предупреждение о подъеме уровня воды в реках и угрозе схода селей, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

Ранее спасатели предупредили о ливнях, крупном граде, а также понижении температуры воздуха на 8−10 градусов в ближайшие два дня.

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 22 и 23 августа на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 — 1,0 м. В селевом бассейне угроза формирования и схода селей», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи русла рек.

Вечером в минувшую пятницу ливни и гроза прошли в районе Судака, Феодосии и Коктебеля. Селевой поток с грязью затопил в районе Судака автотранспорт, стоящий в заторе, 15 машин вышли из строя. Спасатели эвакуировали с места подтопления 44 человека, включая четырех детей. Для них организовано проживание и питание за счет администрации города. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждаются.

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