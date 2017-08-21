В Крыму объявили экстренное предупреждение об угрозе схода селей

Источник: РИА "Новости"

Ранее спасатели предупредили о ливнях, крупном граде, а также понижении температуры воздуха на 8−10 градусов в ближайшие два дня.

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 22 и 23 августа на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 — 1,0 м. В селевом бассейне угроза формирования и схода селей», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи русла рек.