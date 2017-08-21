В арбузах и дынях в Волгограде лимиты ПДК нитратов превышены в 3−4 раза
«Народный контроль» «Единой России» проверил качество плодоовощной и бахчевой продукции, представленной на рынках Краснооктябрьского района, сообщает ВДТВ со ссылкой на
«Народный контроль» «Единой России» проверил качество плодоовощной и бахчевой продукции, представленной на рынках Краснооктябрьского района, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Проверку
Проверку «Народный контроль» провел в 9 торговых точках. Ни на одном рынке ни один из произведенных замеров не выявил «чистых» арбузов и дынь.
Лимиты нитратов в бахчевых во всех торговых точках были превышены в 3−4 раза. Установленная СанПиНом норма ПДК нитратов в арбузах — 60 мг/кг, волгоградцы рискуют приобрести ягоду с концентрацией вещества в 225 мг/кг.
О выявленных нарушениях представители «Единой России» оповестят региональное Управление Роспотребнадзора.
Зато руководитель рейда Михаил Струк отметил, что в этот раз порадовал ассортимент овощной продукции: концентрация опасного вещества в норме. Нет превышения нитратов и в персиках.