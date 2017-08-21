В арбузах и дынях в Волгограде лимиты ПДК нитратов превышены в 3−4 раза

Проверку активисты-единороссы провели с помощью нитрат-тестера. Проверили 20 видов плодоовощной продукции, в их числе овощи, фрукты, ягоды и бахчевые культуры.

Проверку «Народный контроль» провел в 9 торговых точках. Ни на одном рынке ни один из произведенных замеров не выявил «чистых» арбузов и дынь.

Лимиты нитратов в бахчевых во всех торговых точках были превышены в 3−4 раза. Установленная СанПиНом норма ПДК нитратов в арбузах — 60 мг/кг, волгоградцы рискуют приобрести ягоду с концентрацией вещества в 225 мг/кг.

О выявленных нарушениях представители «Единой России» оповестят региональное Управление Роспотребнадзора.