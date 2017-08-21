Жители улицы Театральной в Калининграде больше месяца живут без газа

По словам жильцов дома № 13, возгорание произошло из-за строителей, ведущих капитальный ремонт здания к ЧМ-2018. Они плавили на чердаке битум, из-за чего загорелся строительный мусор. Сейчас у местных жителей нет горячей воды и возможности нормально готовить еду.