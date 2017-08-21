Жители улицы Театральной в Калининграде больше месяца живут без газа
Жители улицы Театральной в Калининграде больше месяца живут без газа. Голубое топливо было отключено 17 июля
Жители улицы Театральной в Калининграде больше месяца живут без газа. Голубое топливо было отключено 17 июля
По словам жильцов дома № 13, возгорание произошло
Предписание, вынесенное газовиками, как сообщили нашему корреспонденту возмущенные калининградцы, были выполнены, но дом так и не подключен, поэтому жильцы обратились в прокуратуру Ленинградского района.