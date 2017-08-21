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17:22 (мск), источник: Вести - Калининград

Жители улицы Театральной в Калининграде больше месяца живут без газа

Жители улицы Театральной в Калининграде больше месяца живут без газа. Голубое топливо было отключено 17 июля из-за пожара.

Источник: Вести - Калининград

По словам жильцов дома № 13, возгорание произошло из-за строителей, ведущих капитальный ремонт здания к ЧМ-2018. Они плавили на чердаке битум, из-за чего загорелся строительный мусор. Сейчас у местных жителей нет горячей воды и возможности нормально готовить еду.

Предписание, вынесенное газовиками, как сообщили нашему корреспонденту возмущенные калининградцы, были выполнены, но дом так и не подключен, поэтому жильцы обратились в прокуратуру Ленинградского района.

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