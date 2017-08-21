В Воронеже на улице Моисеева асфальт уложили на песок
Некачественный ремонт остановило руководство управления дорожного хозяйства.
Некачественный ремонт остановило руководство управления дорожного хозяйства.
Исполняющий обязанности руководителя управления дорожного хозяйства Олег Котов остановил некачественный дорожный ремонт в Воронеже на улице Моисеева. Нижний слой асфальта положили на песок, щебень уплотнили неравномерно, сообщила
Работники мехзавода проводили плановый ремонт теплотрассы на улице Моисеева в конце июня 2017 года. Они получили разрешение на работы при условии, что после ремонта полностью восстановят дорогу за свой счет. Восстановление земельного полотна и укладка нижнего слоя асфальта завершились в середине августа 2017 года. На последнем этапе к восстановлению дороги привлекли сотрудников ООО «ГазРесурс». Компания ремонтировала дорогу на Моисеева в мае 2017 года и будет обслуживать дорожное покрытие в течение пяти лет.
Подрядчик приступил к фрезерованию некоторых участков дороги в ночь на 16 августа. Во время фрезерования представители технадзора и управления дорожного хозяйства, присутствовавшие при работах, заподозрили, что нижний слой асфальтобетона уложен некачественно — на некоторых участках стал появляться песок. Эксперты взяли пробу нижнего и верхнего слоев. Подозрения подтвердились. В случае укладки асфальтобетона на плохо уплотненный щебень дорожное покрытие могло вскоре просесть.
Работы остановили. Разрытие и полное восстановление дороги проведут повторно за счет Воронежского мехзавода в течение 7−10 дней. На этот раз в восстановлении покрытия сразу задействуют ООО «ГазРесурс».