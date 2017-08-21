В Воронеже на улице Моисеева асфальт уложили на песок

Источник: РИА "Воронеж"

Исполняющий обязанности руководителя управления дорожного хозяйства Олег Котов остановил некачественный дорожный ремонт в Воронеже на улице Моисеева. Нижний слой асфальта положили на песок, щебень уплотнили неравномерно, сообщила пресс-служба мэрии в понедельник, 21 августа. Земляные работы проводили сотрудники Воронежского механического завода.

Работники мехзавода проводили плановый ремонт теплотрассы на улице Моисеева в конце июня 2017 года. Они получили разрешение на работы при условии, что после ремонта полностью восстановят дорогу за свой счет. Восстановление земельного полотна и укладка нижнего слоя асфальта завершились в середине августа 2017 года. На последнем этапе к восстановлению дороги привлекли сотрудников ООО «ГазРесурс». Компания ремонтировала дорогу на Моисеева в мае 2017 года и будет обслуживать дорожное покрытие в течение пяти лет.

Подрядчик приступил к фрезерованию некоторых участков дороги в ночь на 16 августа. Во время фрезерования представители технадзора и управления дорожного хозяйства, присутствовавшие при работах, заподозрили, что нижний слой асфальтобетона уложен некачественно — на некоторых участках стал появляться песок. Эксперты взяли пробу нижнего и верхнего слоев. Подозрения подтвердились. В случае укладки асфальтобетона на плохо уплотненный щебень дорожное покрытие могло вскоре просесть.