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17:05 (мск), источник: НТА-Приволжье

Направление главной дороги на перекрестке улиц Керченской и Совнаркомовской Нижнего Новгорода изменится с 22 августа

Нижний Новгород. 21 августа. НТА-Приволжье — Направление главной дороги на перекрестке улиц Керченской и Совнаркомовской Нижнего Новгорода изменится с 22 августа.

Как сообщает МКУ «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода», с завтрашнего дня главной дорогой станет направление по ул. Керченской. Автомобилистов просят быть предельно внимательными и смотреть на знаки.

Ранее сообщалось, что более 106 млн. рублей выделено на строительство дороги от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской в Нижнем Новгороде.

Напомним, транспортные проблемы в районе Стрелки у Канавинского моста Нижнего Новгорода прогнозируются до конца 2017 года.

В частности, на улицах Керченской и Совнаркомовской Нижнего Новгорода с 12 мая введено двустороннее движение. Движение по ул. Самаркандской закрыто в связи с проведением ремонтных работ. Планируемый срок окончания первого этапа реконструкции улицы Самаркандская — август 2017 года.

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