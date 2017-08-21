Направление главной дороги на перекрестке улиц Керченской и Совнаркомовской Нижнего Новгорода изменится с 22 августа

Как сообщает МКУ «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода», с завтрашнего дня главной дорогой станет направление по ул. Керченской. Автомобилистов просят быть предельно внимательными и смотреть на знаки.

Ранее сообщалось, что более 106 млн. рублей выделено на строительство дороги от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской в Нижнем Новгороде.

Напомним, транспортные проблемы в районе Стрелки у Канавинского моста Нижнего Новгорода прогнозируются до конца 2017 года.