Направление главной дороги на перекрестке улиц Керченской и Совнаркомовской Нижнего Новгорода изменится с 22 августа
Нижний Новгород. 21 августа.
Нижний Новгород. 21 августа.
Как сообщает МКУ «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода», с завтрашнего дня главной дорогой станет направление по ул. Керченской. Автомобилистов просят быть предельно внимательными и смотреть на знаки.
Ранее сообщалось, что более 106 млн. рублей выделено на строительство дороги от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской в Нижнем Новгороде.
Напомним, транспортные проблемы в районе Стрелки у Канавинского моста Нижнего Новгорода прогнозируются до конца 2017 года.
В частности, на улицах Керченской и Совнаркомовской Нижнего Новгорода с 12 мая введено двустороннее движение. Движение по ул. Самаркандской закрыто в связи с проведением ремонтных работ. Планируемый срок окончания первого этапа реконструкции улицы Самаркандская — август 2017 года.