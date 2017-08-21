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19:04 (мск), источник: Sputnik.md

Лучинскому продлили домашний арест

Бывший молдавский депутат остается под домашним арестом — такое решение принял кишиневский суд.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Суд столичного сектора Буюканы на заседании в понедельник продлил домашний арест бывшего депутата от Либерально-Демократической партии Кирилла Лучинского.

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«Суд постановил одобрить запрос прокурора Владислава Боброва и продлить на 30 суток домашний арест Кирилла Лучинского», — зачитала решение судья Василиса Мунтяну.

По ее словам, срок домашнего ареста завершится 22 сентября.

«Мы посчитали, что есть достаточно рисков, что он может вступить в контакт со свидетелями, которые проходят по делу. Чтобы не затягивать рассмотрение дела, мы посчитали такую меру необходимой», — сказал прокурор Владислав Бобров.

Бывшего парламентария задержали в конце мая. По сведениям прокуратуры, Лучинский, будучи управляющим и бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через оффшоры. Следствие считает, что в 2012—2014 годах несколько офшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании-нерезиденту IPA International Project Agency 440 тысяч долларов на счета, открытые в Лихтенштейне. Обвинение утверждает, что эти деньги — непогашенные кредиты, взятые в ряде молдавских банков.

Лучинского также подозревают в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере.

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала материалы уголовного дела в судебную инстанцию 1 августа.

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