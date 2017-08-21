Молдова вошла в ТОП-10 красивейших стран
Портал Lonely Planet включил Молдову в топ-10 красивейших стран мира. Наша страна заняла в этом рейтинге восьмую строчку, а возглавил рейтинг хорватский Загреб.
Портал Lonely Planet включил Молдову в топ-10 красивейших стран мира. Наша страна заняла в этом рейтинге восьмую строчку, а возглавил рейтинг хорватский Загреб.
По мнению составителей, Молдова это страна секретных винных подвалов и скальных монастырей.
Мало посещаемая, затерянная во времени и всегда удивляющая такими эпитетами наградили Молдову.
В качестве мест, которые следует посетить в Молдове, составители рейтинга приводят Малые Милешты, Старый Орхей, Сахарну, Цыпова и Приднестровский регион, застывший в советском прошлом.
Даже опытные путешественники по Европе будут удивлены и растеряны, оказавшись в Молдове, такими словами заканчивается описание нашей страны, передает locals.md.