Молдова вошла в ТОП-10 красивейших стран

Мало посещаемая, затерянная во времени и всегда удивляющая такими эпитетами наградили Молдову.

В качестве мест, которые следует посетить в Молдове, составители рейтинга приводят Малые Милешты, Старый Орхей, Сахарну, Цыпова и Приднестровский регион, застывший в советском прошлом.



Даже опытные путешественники по Европе будут удивлены и растеряны, оказавшись в Молдове, такими словами заканчивается описание нашей страны, передает locals.md.