Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
Ученые разобрались, почему людям хочется чесаться
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
СМИ: Дана Борисова поместила Евгения Осина в клинику
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
Украина по закону может лишиться территорий в пользу России
Прыгунья-украинка завернула россиянку в свой флаг
СМИ: эксперт объяснил, почему Турция интересуется техникой из РФ
РФ обновляет наводившую страх «шайтан-арбу» - СМИ
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
10Муссонные наводнения в Южной Азии
18:49 (мск), источник: Actualitati.md

Молдова вошла в ТОП-10 красивейших стран

Портал Lonely Planet включил Молдову в топ-10 красивейших стран мира. Наша страна заняла в этом рейтинге восьмую строчку, а возглавил рейтинг хорватский Загреб.

Источник: Actualitati.md

По мнению составителей, Молдова это страна секретных винных подвалов и скальных монастырей.

Мало посещаемая, затерянная во времени и всегда удивляющая такими эпитетами наградили Молдову.

В качестве мест, которые следует посетить в Молдове, составители рейтинга приводят Малые Милешты, Старый Орхей, Сахарну, Цыпова и Приднестровский регион, застывший в советском прошлом.

Даже опытные путешественники по Европе будут удивлены и растеряны, оказавшись в Молдове, такими словами заканчивается описание нашей страны, передает locals.md.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Бельцах на полном ходу перевернулся легковой автомобиль
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону из-за пожара в центре города
Россия погасила последний внешний долг СССР
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Полиция ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне
Режиссер Учитель заявил о переносе премьеры фильма «Матильда»
Дополненная реальность поможет сажать самолёты в Дубае
Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП в Анталье
Спорт
Как Неймар покорил Францию. Все, что нужно знать о выходных Весь европейский футбол — в одном тексте
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Названы города, где появится новое арендное жилье
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь