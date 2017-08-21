Первышов поручил прочистить ливневки Краснодара перед началом осени

Источник: ЮГА.ру

Такую задачу глава города поставил перед департаментом строительства Краснодара и МКУ «Единая служба заказчика».

Мэр поручил активизировать работы на сетях ливневой канализации и при необходимости прочистить ливневки, уделить особое внимание участкам дорожной сети, которые работают с максимальной нагрузкой.

Первышов акцентировал, что при проведении работ необходимо учесть все сообщения жителей об участках сетей канализации, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, забиты и требуют прочистки.

Глава города поручил Единой службе заказчика уточнить количество и проверить состояние техники, которая находится на балансе коммунальных служб, а также проконтролировать готовность насосных станций, в том числе по улице Московской.