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17:47 (мск), источник: ЮГА.ру

Первышов поручил прочистить ливневки Краснодара перед началом осени

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил проверить состояние ливневой канализации в рамках подготовки к осеннему периоду.

Источник: ЮГА.ру

Такую задачу глава города поставил перед департаментом строительства Краснодара и МКУ «Единая служба заказчика».

Мэр поручил активизировать работы на сетях ливневой канализации и при необходимости прочистить ливневки, уделить особое внимание участкам дорожной сети, которые работают с максимальной нагрузкой.

Первышов акцентировал, что при проведении работ необходимо учесть все сообщения жителей об участках сетей канализации, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, забиты и требуют прочистки.

Глава города поручил Единой службе заказчика уточнить количество и проверить состояние техники, которая находится на балансе коммунальных служб, а также проконтролировать готовность насосных станций, в том числе по улице Московской.

В Краснодаре протяженность сети ливневой канализации составляет около 850 км, работают 93 насосные станции, передает пресс-служба администрации города.

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