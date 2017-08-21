На Дне города в Волгограде выступит «УмаТурман»

9 сентября запланировано проведение интерактивной площадки «Большая перемена», выставки цветочных композиций, «Фестиваль#ВместеЯрче», легкоатлетического пробега «Волгоградская миля». Отдельная интерактивная площадка на сцене набережной будет организована «Муниципальным телевидением Волгограда». Праздничный концерт подготовят представители Академии МВД. Волгоградцам и гостям города будет представлена большая спортивная площадка, где свое мастерство продемонстрируют спортсмены города. Все желающие смогут познакомиться с работой спортивных школ и записаться в секции.

На Нижней террасе набережной будет дан старт главному мероприятию Дня города — Чемпионату России по фристайл-мотокроссу. Соревнования такого уровня будут проходить в городе впервые, чемпионат продлится два дня и завершится в воскресенье.

Также впервые в Волгограде в Комсомольском саду будет проходить оригинальное гастрономическое шоу «Битва шеф-поваров Поволжья», где мастера поварского искусства будут создавать блюда с «оригинальным волгоградским акцентом».

10 сентября от площади Возрождения до Детского центра с праздничной программой начнет курсировать «Синий троллейбус».

На Верхней террасе набережной у фонтана «Искусство» развернут свою работу несколько площадок, на которых пройдут Всероссийский конкурс-фестиваль современного искусства «Волгоград — город спорта, город-мечта! », спортивно-эстрадно-цирковое представление «Фантасмагория», концерт «Ритмы мира» и многое другое.