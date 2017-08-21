На Дне города в Волгограде выступит «УмаТурман»
Волгоград готовится отметить свое 428-летие 9 и 10 сентября. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года праздник пройдет под девизом «Волгоград — город спортивных достижений!».
Волгоград готовится отметить свое 428-летие 9 и 10 сентября. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года праздник пройдет под девизом «Волгоград — город спортивных достижений!».
9 сентября запланировано проведение интерактивной площадки «Большая перемена», выставки цветочных композиций, «Фестиваль#ВместеЯрче», легкоатлетического пробега «Волгоградская миля». Отдельная интерактивная площадка на сцене набережной будет организована «Муниципальным телевидением Волгограда». Праздничный концерт подготовят представители Академии МВД. Волгоградцам и гостям города будет представлена большая спортивная площадка, где свое мастерство продемонстрируют спортсмены города. Все желающие смогут познакомиться с работой спортивных школ и записаться в секции.
На Нижней террасе набережной будет дан старт главному мероприятию Дня города — Чемпионату России по
Также впервые в Волгограде в Комсомольском саду будет проходить оригинальное гастрономическое шоу «Битва
10 сентября от площади Возрождения до Детского центра с праздничной программой начнет курсировать «Синий троллейбус».
На Верхней террасе набережной у фонтана «Искусство» развернут свою работу несколько площадок, на которых пройдут Всероссийский
Завершатся праздничные торжества