На День города в Самаре устроят авиашоу, парад кораблей и салют
Главной площадкой для торжеств станет набережная в районе Полевого спуска.
Главной площадкой для торжеств станет набережная в районе Полевого спуска.
В Самаре вовсю идет подготовка ко Дню города. 10 сентября город отметит свой 431-й день рождения. Празднование пройдет на второй очереди набережной, где будет организовано пять тематических площадок, сообщает
Главной площадкой для торжеств станет набережная в районе Полевого спуска. Здесь будет организована выставка военной техники и наград, которых был удостоен город в разные годы. На сцене будут выступать самарские и российские творческие коллективы. В воздухе пройдут показательные выступления пилотных групп «Соколы России», а на воде — парад кораблей. Здесь же состоится праздничный салют.
У бассейна ЦСКА будет работать площадка «Спортивная Самара». Здесь пройдет летняя Спартакиада среди детских дворовых команд по
На Маяковском спуске установят «Музыкальную сцену». Здесь будут представлены программы лауреатов Грушинского фестиваля, «Виват Баян» и др. Жители и гости города смогут насладиться барабанной, симфонической, баянной и джазовой музыкой, а также авторскими песнями.
Специально для любителей театрального искусства будет работать «Театральная сцена». В творческой программе примут участие артисты профессиональных и любительских театров Самары и Самарской области.
На Чкаловском спуске будет работать «Молодая сцена». Здесь будут представлены площадки молодежного форума iВолга, движения WorldSkills Russia, фестиваля «Студенческая весна», а также пройдет
Торжества, посвященные Дню города, пройдут и в каждом районе Самары. В период с 6 по 11 сентября планируется провести 44 районных мероприятия.