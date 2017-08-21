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17:11 (мск), источник: Pro Город Самара

На День города в Самаре устроят авиашоу, парад кораблей и салют

Главной площадкой для торжеств станет набережная в районе Полевого спуска.

Источник: Pro Город Самара

В Самаре вовсю идет подготовка ко Дню города. 10 сентября город отметит свой 431-й день рождения. Празднование пройдет на второй очереди набережной, где будет организовано пять тематических площадок, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Главной площадкой для торжеств станет набережная в районе Полевого спуска. Здесь будет организована выставка военной техники и наград, которых был удостоен город в разные годы. На сцене будут выступать самарские и российские творческие коллективы. В воздухе пройдут показательные выступления пилотных групп «Соколы России», а на воде — парад кораблей. Здесь же состоится праздничный салют.

У бассейна ЦСКА будет работать площадка «Спортивная Самара». Здесь пройдет летняя Спартакиада среди детских дворовых команд по мини-футболу, настольному теннису, шашкам и дартс. Также площадка будет посвящена предстоящему мундиалю. В празднике примут участие самарские послы ЧМ. Они проведут автограф-сессию.

На Маяковском спуске установят «Музыкальную сцену». Здесь будут представлены программы лауреатов Грушинского фестиваля, «Виват Баян» и др. Жители и гости города смогут насладиться барабанной, симфонической, баянной и джазовой музыкой, а также авторскими песнями.

Специально для любителей театрального искусства будет работать «Театральная сцена». В творческой программе примут участие артисты профессиональных и любительских театров Самары и Самарской области.

На Чкаловском спуске будет работать «Молодая сцена». Здесь будут представлены площадки молодежного форума iВолга, движения WorldSkills Russia, фестиваля «Студенческая весна», а также пройдет КВН-марафон.

Торжества, посвященные Дню города, пройдут и в каждом районе Самары. В период с 6 по 11 сентября планируется провести 44 районных мероприятия.

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